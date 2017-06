CELLAR DARLING, die neue Band ex-ELUVEITIE Mitglieder Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi, zeigt heute den zweiten Trailer zu ihrem am 30. Juni erscheinenden Debütalbum »This Is The Sound«. In diesem neuen Clip sprechen die drei jungen Musiker darüber, wo sie ihre Inspiration finden und was die idealen Vorraussetzungen für ein erfolgreiches Songwriting sind – und wenn ihr schon immer herausfinden wolltet, was wütende Feen und die Apokalypse gemeinsam haben, seht Euch diesen Trailer an:



Außerdem wurden CELLAR DARLING als Vorband für die legendären Gothic Rocker EVANESCENCE angekündigt, mit denen sie am 8. Juli gemeinsam eine Show im Z7 von Pratteln spielen werden. Verpasst nicht dieses einmalige Sommerhighlight!

„Es ist uns eine große Ehre und Freude, die Bühne dieser großartigen und legendären Band teilen zu dürfen! Umso mehr weil es sich dabei um unsere inoffizielle Plattentaufe für »This Is The Sound« handelt – nicht verpassen!“, freuen sich CELLAR DARLING.

Außerdem hat die Band eine große Dokumentation gedreht – der erste Teil ist nun exklusiv auf ihrem eigenen Youtubechannel zu finden: youtube.com/cellardarling. Vergesst nicht den Channel zu abonnieren, damit ihr zukünftige Episoden nicht verpasst!

Habt ihr den ersten Trailer oder CELLAR DARLINGs spektakuläres neues Musikvideo verpasst? Holt es hier nach:

‚Black Moon‘ (offizielles Musikvideo): https://www.youtube.com/watch?v=r-5ZkRL-EV0

Trailer 1 „This Is Who We Are“: https://www.youtube.com/watch?v=ZeY27HeCXJ0

»This Is The Sound« ist ab jetzt vorbestellbar und wird erhältlich sein als limitiertes Digibook, CD oder Doppelvinyl. Das Digibook bietet noch drei Bonustracks mit CELLAR DARLINGs eigenen Coversongs: ‚The Cold Song‘ aus Henry Purcells “King Arthur” Oper, einen Song, den Anna auswählte, der Tears for Fears Klassiker ‚Mad World‚, den sich Ivo aussuchte, und der epischen Queen Track ‚The Prophet’s Song‘ – Merlins absoluter Lieblingssong. Außerdem enthält das Digibook ein limitertes Alternativ-Coverartwork inklusive eines 32-seitigen Booklets mit Anmerkungen der Band zu den Hintergrundgeschichten von jedem Song.

Bestellt die Formate hier vor:

http://nblast.de/CDThisIsTheSoundNB

Oder sichert Euch die digitale Variante hier und erhaltet ‚Black Moon‘, ‚Challenge‚ und ‚Fire, Wind and Earth‘ als Instant Grats, beziehungsweise steamt die Songs hier:

http://nblast.de/CellarDarlingDigital

»This Is The Sound« erscheint am 30. Juni und enthält die folgenden Tracks:

01. Avalanche

02. Black Moon

03. Challenge

04. Hullaballoo

05. Six Days

06. The Hermit

07. Water

08. Fire, Wind & Earth

09. Rebels

10. Under The Oak Tree…

11. …High Above These Crowns

12. Starcrusher

13. Hedonia

14. Redemption

Das Digibook bietet sogar noch drei weitere Bonussongs:

15. The Cold Song

16. Mad World

17. The Prophet’s Song

CELLAR DARLING spielten bereits einige Shows, bei denen sie ihre neuen Songs noch exklusiv vor Albumveröffentlichung präsentierten – auf den folgenden Festivals könnt Ihr die Band live erleben, bevor sie im Herbst mit den Symphonic-Metallern DELAIN und SERENITY in Europa touren:

08.07. CH Pratteln – Z7 (mit EVANESCENCE)

14.07. CH Bôle – ParaBôle Festival

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

mit DELAIN und SERENITY:

26.10. F Paris – Alhambra

27.10. CH Pratteln – Z7

28.10. D Bochum – Zeche

29.10. D München – Backstage

31.10. UK Utrecht – Tivoli Vredenburg

01.11. UK London – Koko

Nach dem Split von ELUVEITIE haben Anna Murphy, Ivo Henzi und Merlin Sutter schnell realisiert, dass ihre gemeinsame musikalische Reise noch lange nicht vorüber ist. Ganz natürlich entwickelte sich umgehend eine einzigartige und frische Kombination aus großen, schweren Riffs, Power-Drumming und einer einzigartigen Stimme, kombiniert mit den typisch folkigen, erdigen Tönen der Drehleier. Zusammen mit klassischen Elementen und weitergeführten Folk-Einflüssen entsteht so eine komplett neuartige Kreation, mit der CELLAR DARLING sich auf einen Pfad musikalischer Innovation begibt.

Im September 2016 haben CELLAR DARLING bereits ihre erste Single ‚Challenge‘ präsentiert, zusammen mit dem zweiten Song ‚Fire, Wind & Earth‚. Seht Euch die Lyricvideos hier an:

https://youtu.be/5DRkXJCRM64 | https://youtu.be/HOaR7k506s8

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare