Kurz bevor sie die 70.000 Tons Of Metal Cruise heimsuchen und zwei zermalmdende Livesets in der Karibik performen, zeigen die Death/Black Metaller von Belphegor ihren Live-Clip zu Baphomet.

Der Song stammt von ihrem letzten diabolischen Longplayer Totenritual und wurde während der Liveperformance beim schwedischen Saving Christmass Festival im Dezember 2017 aufgezeichnet von Bandfreund und norwegischem Schamanen Espen Dyngen.

Seht das Video hier:

Im Herbst letzten Jahres begann die Band ihren weltweiten Totenritual Kreuzzug, der sie 2018 in die folgenden Städte führen wird. Weitere Konzerte sind in Planung.

LATIN AMERICAN »TOTENRITUAL« CRUSADE 2018

02.03. BR Recife – Burburinho

03.03. BR Fortaleza – Teatro Boca Rica

04.03. BR São Paulo – Carioca Club

06.03. BR Rio de Janeiro – Teatro Odisséia

08.03. PY Asunción – Absoluto Rock

09.03. RA Buenos Aires – Uniclub

10.03. RCH Santiago – Blondie

11.03. RCH Temuco, C. de E. Puerto Madero

13.03. BOL La Paz – Inti Palace II

16.03. CO Bogotá – Auditorio Lumiere

AUSTRALIA/NEW ZEALAND »TOTENRITUAL« CRUSADE MAY 2018

05.05. AUS Sydney – Direct Underground Fest

06.05. AUS Melbourne – Direct Underground Fest

»TOTENRITUAL« FESTIVAL INVASION 2018

01. – 05.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

01.04. D Munich – Dark Easter Metal Meeting

14.06. D Ferropolis – With Full Force

13.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

25.07. SLO Tolmin – Metaldays

02.08. D Wacken – Wacken Open Air

04.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

25.08. A Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

Bestellt Totenritual jetzt hier.

Oder sichert euch Totenritual digital.

Mehr Videos zu Belphegor:

Baphomet music video: https://vimeo.com/234694061

Totenkult – Exegesis Of Deterioration [LIVEAUFNAHME]:



Apophis – Black Dragon [LYRIC VIDEO]: https://www.youtube.com/watch?v=RXT7t2yKAZQ

Studiotrailer #1 – Schlagzeug: https://www.youtube.com/watch?v=TALTwCqLtHU

Studiotrailer #2 – Bass: https://www.youtube.com/watch?v=bH6wXO4MvOQ

Studiotrailer #3 – Rhythmusgitarre: https://www.youtube.com/watch?v=0ck7DwKZ5_Y

Studiotrailer #4 – Leads, Overdubs und Konzertgitarren: https://youtu.be/CKdCoyTdr7Q

Studio Trailer #5 – Vocals: https://youtu.be/1DnKeyxeDlM

Weitere Infos:

www.belphegor.at

www.facebook.de/belphegor

www.nuclearblast.de/belphegor

Kommentare

Kommentare