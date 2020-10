BETTsetzt mit – The Garciass und Suicide Outfit am 30.10.2020 im Das Bett in Frankfurt a.M. (Vorbericht)

Eventname: BETTsetzt mit

Bands: The Garciass, Suicide Outfit

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt a.M.

Datum: 30.10.2020

Kosten: 13,00 € VVK

Genre: Alternative Rock, Punk Rock, Rock

Besucher: 100

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/bettsetzt-mit-the-garciass-support-suicide-outfit/

In der Nacht vor Halloween geht es im Bett in Frankfurt rund. In der unter Coronaregeln stattfindenden BETTsetzt mit Eventreihe geben sich The Garciass die Ehre. Supportet werden sie von Suicide Outfit.

Von The Garciass hatte ich bis fast auf den Tag vor einem Jahr noch nichts gehört. Am 09.10.2019 war es dann soweit, ich sollte die Band als Support von Hands Off Gretel im Bett erleben!

The Garciass, die Frankfurter Punk- und Rockband begeisterte vom ersten Song an und brachte sofort die müden Tanzbeine der anwesenden Fans in Bewegung. Die Frankfurter Band ist eine Multi-Kulti Band, denn die Jungs stammen aus El Salvador, Deutschland, Saudi-Arabien, Spanien, Italien und der Schweiz. Diese Mischung macht es wohl aus, denn es gibt Salsa on the rocks, oder wie man es nennen will. Klar definieren kann man diese Musik, mit viel Groove und Herz serviert, sowieso nicht. Nirvana auf Speed trifft auf Dusk Till Dawn, so jedenfalls könnte man es abkürzen, wenn man wollte.

Ein leichter Latino-Einschlag ist dabei. Der überaus sympathische Frontmann der Band, Antoine Garciass, ist der Namensgeber der Band, die es schafft, das Publikum innerhalb kürzester Zeit um die Finger zu wickeln!

Am gleichen Tag werden The Garciass auch die erste Single und das dazugehörige Video mit dem Titel Friday Night (passend, denn es ist Freitagnacht) ihres 2021 erscheinenden Albums veröffentlichen! Dazu werdet ihr in Kürze hier bei uns bei Time For Metal mehr erfahren.

Supportet werden The Garciass an diesem Abend von Suicide Outfit. Suicide Outfit können mit einer tollen Frontfrau aufwarten und stehen für treibende Beat und Punk’n Roll. Energiegeladen von bittersüß bis aggressiv, dafür stehen die Mainhattener, die sich 2018 erst gegründet haben und seit 2019 live on stage sind. Die Attitüde der Band sind Horror Punk mit einer besonderen Note Balkan Charme. Ihre Mucke ist zwar außergewöhnlich, aber auch eingängig.

Die Frankfurter dürfen sich auf jeden Fall in der Nacht vor Halloween auf ein Event mit zwei außergewöhnlichen Live Acts freuen, getreu nach dem Motto: Music destroy Corona! Da die Anzahl der Tickets aufgrund der Coronaauflagen extrem beschränkt ist, solltet ihr euch beeilen!