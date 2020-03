Biff Byford: Absage der deutschen/europäischen Tour April / Mai 2020

Leider muss die Solo Tour von Biff Byford abgesagt werden. Es betrifft die April/Mai Daten. Die Absage erfolgt vorrangig wegen der schlechten Ticketverkäufe, die mit der Covid 19 Pandemie zu tun haben können.

Biff Byford “ Die Wahrheit ist, dass sich die Tickets für die geplante Tour nicht wirklich gut verkaufen – das kann viele Gründe haben. Daher haben wir die Daten gecancelt und werden die Tour auf später verschieben.

Es macht mich traurig, da ich mich sehr auf die Spoken Word & Live Band Show gefreut habe, aber es soll jetzt nicht sein. Ich danke jeden, der mein Album „School Of Hard Knocks“ gekauft hat und mich unterstützt hat. Keep the faith and see you on the road with Saxon”