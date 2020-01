Billy Talent: veröffentlichen „Reckless Paradise”

Die kanadischen Rocker Billy Talent haben die erste Single ihres kommenden Albums veröffentlicht, das diesen Herbst erscheint. Der Song, Reckless Paradise, zeichnet sich durch jene kraftvoll-treibenden Riffs und pointierten Texte aus, für die die Band berühmt ist. Produziert wurde der Song von Ian D’Sa, Gitarrist von Billy Talent und unlängst als Producer of the Year beim Juno Award nominiert.

Die Single folgt auf Forgiveness I + II, das im November überraschend veröffentlicht und von großartigen Resonanzen begleitet wurde. So kletterte Forgiveness im kanadischen Radio schnell bis in die Top 20, obwohl es keine offizielle Single der Band war. Der Song war außerdem in der ersten Episode des mehrteiligen Kurzfilms mit den UFC-Superstars Rose Namajunas und Donald „Cowboy“ Cerrone zu hören, den Billy Talent über die kommenden Monate veröffentlichen. Hier gibt es die erste Episode zu sehen.

Billy Talent sind eine der erfolgreichsten kanadischen Bands. Insgesamt haben sie international fast 3 Millionen verkauft, davon über 1,3 Millionen allein in Deutschland, wo die Band neben Kanada ihre treueste Fangemeinde hat. Sie gewannen hierzulande 2 Echos („Newcomer International“, „Gruppe Rock/Metal/Alternative International“) und 7 Juno Awards in Kanada (bei 23 Nominierungen, darunter dreimal für das letzte Album Afraid of Heights – „Group of the Year“, „Rock Album of the Year“ und Ian D’Sa als „Producer of the Year“). Im kanadischen Rockradio feierte die Band gewaltige Erfolge und bringt es mit ihren 26 gecharteten Singles – darunter diverse #1-, Top-5- und Top-10-Hits – auf über eine halbe Millionen Airplays allein in Kanada. 2018 wurde die Band mit einem besonderen „Legends of Live Special Achievement Award“ geehrt, überreicht von der Canadian Music Week. Von ihrer Heimatstadt Mississauga wurde die Band kürzlich zudem in die Legends Row eingeführt, eine der höchsten Ehrungen, die die Stadt zu vergeben hat.

Billy Talent werden im Verlauf von 2020 weitere Episoden dieser erzählerischen Serie veröffentlichen. Alle Neuigkeiten zu Billy Talent gibt es stets auf der Band-Website oder bei Twitter, Facebook, Instagram und BTV.