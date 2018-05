Black Fast: melden sich mit neuem Musikvideo zu „Cloak Of Lies“ – Album „Spectre Of Ruin“ erscheint am 13.07.

Black Fast: melden sich mit neuem Musikvideo zu „Cloak Of Lies“ – Album „Spectre Of Ruin“ erscheint am 13.07.

Black Fast aus St.Louis haben ein brandneues Musikvideo veröffentlicht. Der neue Track Cloak Of Lies ist der erste Vorgeschmack auf ihr neues Album Spectre Of Ruin.

Spectre Of Ruin wird am Freitag den 13. Juli via Entertainment One erscheinen. Wie schon der Vorgänger Terms Of Surrender von 2015 wurde das Album in den Mana Studios in St.Petersburg Florida zusammen mit Erik Rutan aufgenommen. Der Hate Eternal Frontmann und ex-Morbid Angel Gitarrist ist bekannt dafür Alben von Bands wie Cannibal Corpse, Goatwhore oder Six Feet Under produziert zu haben. Black Fast präsentieren auf dem Album fokussierten Neo-Thrash und progressiven Death getränkten Metal auf Höchstniveau.

Wie Sänger Aaron Akin einmal zusammengefasst hat: “We’ve pushed our chips all-in since the beginning. We threw caution to the wind. We’re playing metal. We don’t really give a shit about ‘making it.’”

Die Musik ist ein pulsierender Soundtrack zum Fall der Gesellschafft. Die Mission der Band ist einfach: champion musical aggression, bark at the moon, raise a fist and headbang like there’s no tomorrow.

Tracklist Black Fast – Spectre Of Ruin:

1. Cloak of Lies

2. Silhouette Usurper

3. Scarecrow and Spectre

4. Phantom I Am

5. Mist of Ruin

6. Temple of Leviathan

7. Famine Angel

8. Crescent Aberration

9. Husk

Kommentare

Kommentare