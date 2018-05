The Very End: veröffentlichen Debüt-Album als limitierte Vinyl-Edition – ein DIY-Experiment

The Very Ends Debüt-Album Vs. Life wird 10 Jahre. Wie ließe sich das besser feiern, als mit einem Vinyl-Release? Am 10. Mai 2018 erscheint das Album als limitierte, handnummerierte 180 Gramm Vinyl-Edition – ein Self-Publishing-Experiment.

Die Aufnahme wurde von Dan Swanö (Unisound Studio) für die Vinylpressung neu gemastert. Zudem enthält sie mit The Black To Come einen bisher unveröffentlichten Bonustrack. Jeder LP liegt ein persönlicher Downloadcode bei, mit dessen Hilfe jedem Käufer der physischen Platte das gesamte Album auch digital zur Verfügung gestellt wird.

Der Vinyl-Release ist ein DIY-Experiment

Nach dem Niedergang ihres ersten Labels Dockyard1, über das Vs. Life 2008 ursprünglich veröffentlicht wurde, hat die Band alle Rechte an dem Material wiedererlangt. „Die Spielregeln der Musikindustrie ändern sich seit Jahren fundamental“, erklärt Gitarrist und Bandgründer René Bogdanski. „Im Zuge der Digitalisierung entstehen besonders im Selfpublishing- bzw. DIY-Bereich dadurch völlig neue Möglichkeiten.“ DIY steht für Do-It-Yourself und hat in Amerika bereits eine sehr aktive Künstler-Szene. Davon inspiriert wagen The Very End nun den Versuch, die Vinyl-Edition in Eigenregie zu veröffentlichen. „Wir wollen einfach mal sehen, was hier und heute ohne Label möglich ist. Durch unseren aktuellen Plattenvertrag bei Steamhammer/SPV agieren wir dabei natürlich unter komfortablen Rahmenbedingungen“, so Bogdanski.

Warm-Up zum neuen Album

„Unser letztes Album Turn Off The World hat inzwischen sechs Jahre auf dem Buckel“, sagt Sänger Björn Gooßes. „Ein aktuelles Lebenszeichen war deshalb längst überfällig. Der Vinyl-Release ist damit das perfekte Warm-Up zum neuen Album.“ The Very End arbeiten zur Zeit an ihrem vierten Studio-Album. Gooßes: „Mit unserem jüngsten Neuzugang Jerome Reil, dem Sohn des legendären Kreator-Drummers Jürgen „Ventor“ Reil, sind wir wieder in Bestform.“ In der zweiten Jahreshälfte soll es ins Studio gehen.

