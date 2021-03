Black Orchid Empire: teilen Livesession zu „Come In“

Das britische Rock-Trio Black Orchid Empire zeigt eine neue Livesession zum Song Come In. Der Titel ist die zweite Videosingle aus der EP Live In The Studio, die am 16. April 2021 über Long Branch Records erscheint. Die Live-EP enthält einen Song von jedem ihrer von Kritikern gefeierten Studioalben, aufgenommen in einer natürlichen Umgebung – dem Aufnahme- und Proberaum der Band, in dem so viele ihrer monströsen Riffs entstanden sind. Come In ist ab sofort auf YouTube verfügbar.

Black Orchid Empire Gitarrist und Sänger Paul Visser zur EP:

„Playing live in front of an audience is always an incredible experience, but much of our music was created in a more personal and isolated place. Filming three of our favourite songs in the room in which so many of them were written, thrashed out and recorded was an amazing experience which we we can’t wait to share!“

Live In The Studio Tracklist:

01 Pray To The Creature

02 Come In

03 Motorcade

Black Orchid Empire verbinden brutale Wildheit mit intensiver melodischer Schönheit und erschaffen damit Rockmusik voller unvergesslicher Momente. Technisch anspruchsvolle und komplexe Grooves mischen sich mit gigantischen Mitsingchören und haben der Band bereits eine weit verbreitete Fangemeinde eingebracht.

Black Orchid Empire ist eine überaus fleißige Live-Band, die bereits ausgiebig durch Europa und Großbritannien getourt ist. Über ausverkaufte Shows mit Skunk Anansie, HED p.e., Inme, Black Map oder Ravenface und Festival-Auftritte beim Download, Standon Calling, Planet Rockstock, Camden Rocks oder Taubertal Festival, erspielte sich die Band ihren Ruf als großartige Liveband, die man für die Zukunft auf dem Zettel haben sollte.

Line Up:

Billy Freedom – Schlagzeug

Paul Visser – Gesang, Gitarre

David Ferguson – Bass, Gesang

