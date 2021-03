Imperial Age: veröffentlichen am 09.04. eine Überraschungs-Single

ÜBERRASCHUNG!!

Während sie hart an ihrem neuen Album New World arbeiten, haben sich Imperial Age entschlossen, ein bisschen zu trainieren und ein kleines Geschenk für Euch vorbereitet.

Also haben sie einen Surprise Track aufgenommen und ein Video dafür gedreht!!

Der Titel wird am 9. April 2021 auf allen Streaming-Diensten veröffentlicht.

Das Video wird am selben Tag auf YouTube erscheinen.

Es wird kein Pre-Save geben, keine Vorbestellung, und Imperial Age werden den Songtitel und das Cover bis zum Veröffentlichungsdatum geheim halten.

Wir sind gespannt 😀

