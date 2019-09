Black Star Riders: „Another State Of Grace“ erobert die weltweiten Charts!

Die Hard Rock Könige Black Star Riders haben vor Kurzem ihr atemberaubendes neues Album »Another State Of Grace« über Nuclear Blast Records veröffentlicht, das jetzt weltweit die Charts erobert hat, einschließlich #1 in den britischen Rock Top 40, #3 in den Top 100 von Schottland und #23 in Deutschland.

Weltweite Chart-Platzierungen:

UK – Rock Top 40 #1

Scottland – Top 100 #3

UK – Indie Top 40 #3

Ungarn #3

UK – Vinyl #4

USA – New Artist Albums #6

USA – Top Albums #7

Sweden – Physical #13

UK – national charts #14

Germany #23

Schweiz #32

Ireland #49

France – Top 200 Physical #87

Holt euch »Another State Of Grace« hier: nuclearblast.com/blackstarriders-asog

Bestellt das Album digital hier: nblast.de/BlackStarRidersASoGIT

More on »Another State Of Grace«:

‚Another State Of Grace‘ (official music video): youtu.be/1VVvp_jnUX8

‚Ain’t The End Of The World‘ (official music video): youtu.be/mv-tccUbm6U

‚Ain’t The End Of The World‘ (official acoustic version): youtu.be/Gz143L6ZckQ

‚Tonight The Moonlight Let Me Down‘ (official lyric video): https://youtu.be/lLkBt1eR8tM

Trailer #1: youtu.be/vaSO2-KLRlw

Trailer #2: youtu.be/GyySCAYOLfY

Trailer #3: youtu.be/rvet2BDKtBs

Trailer #4: youtu.be/Is5upqZebPk

Trailer #5: youtu.be/L0pjxhnb1UQ

Trailer #6: youtu.be/pSe9jDVp0t8

Trailer #7: youtu.be/72-aHyNj4Cw

Trailer #8: youtu.be/rlXW0B3Uo0Y

Trailer #9: youtu.be/zfp_PJuxDbg

Sichert euch »Another State Of Grace« jetzt via Spotify, Deezer oder Apple Music: nblast.de/BlackStarRidersPreSave

—-

Nach einer langen Tourpause sind die Black Star Riders zurück, mit 15 Shows in Großbritannien und Irland in Begleitung von Stone Broken und Wayward Sons. Die Termine für die Black Star Riders-UK/Irland-Tour lauten wie folgt:

Oct 10 Bristol – O2 Academy *^

Oct 11 Cambridge – Corn Exchange *^

Oct 12 London – O2 Shepherd’s Bush Empire *^

Oct 13 Wrexham – William Aston Hall *^

Oct 15 Dolans Warehouse – Limerick City, Ireland §

Oct 16 Dublin – The Academy *

Oct 17 Belfast – Limelight *

Oct 18 Glasgow – SWG3 § ^

Oct 19 Newcastle – O2 Academy *^

Oct 20 Nottingham – Rock City *^

Oct 22 Bexhill – De La Warr Pavilion *^

Oct 23 Bournemouth – O2 Academy *^

Oct 24 Cardiff – University (Great Hall) *^

Oct 25 Wolverhampton – KK’s Steel Mill *^

Oct 26 Leeds – O2 Academy *^

Oct 27 Mancheste – O2 Ritz *^

Special Guests: * Stone Broken | ^ Wayward Sons

§ BSR Only

Tickets sind hier erhältlich: blackstarriders.com

Anschließend wir die Band auch in Europa auf Tour gehen, mit Diamond Head und Wayward Sons als Support. Die EU-Tourdaten lauten wie folgt:

Oct 30 Roskilde – Gimle +

Oct 31 Malmö – Kulturbolaget +

Nov 01 Stockholm – Fryshuset Klubben +

Nov 02 Gothenburg – Trädgår’n +

Nov 03 Oslo – Vulkan +

Nov 05 Tampere – Klubi +

Nov 06 Helsinki – The Circus +

Nov 08 Borlänge – Liljan

Nov 09 Esbjerg – Tobakken

Nov 10 Uden – De Pul

Nov 12 Hamburg – Markthalle +^

Nov 13 Köln – Die Kantine +^

Nov 14 Dresden – Reithalle Strasse E +^

Nov 15 Aschaffenburg – Colos-Saal +^

Nov 17 Zurich – Dynamo ^

Nov 18 München – Backstage (Halle) +^

Nov 19 Nürnberg – Hirsch +^

Nov 20 Prague – Nová Chmelnice ^

Nov 21 Leipzig – Anker +^

—

Weitere Infos:

