Stonefield: mit Preview Video zu ‚Mystic Stories‘

Die Progressive Rocker von Stonefield haben ein neues Preview Video zu ihrem Album Mystic Stories veröffentlicht.

Die Platte erscheint am 25.10. über BSC/H’art.

Die Geschichte von Stonefield beginnt bereits 1984 im schweizerischen Winterthur.

Zwischen 1987 und ´92 veröffentlichen sie zwei erfolgreiche Alben, touren durch Europa und gehören zu den Progressive-Metal/Rock-Hopefuls.

Doch dann blasen der Band die Winde des Grunge/Alternative-Rock-Zeitgeists ins Gesicht, und schneller als man sich versah, ist man Geschichte.

30 Jahre später stößt Mainman Manuel Rodriguez wieder auf die originalen 2-Zoll-Bänder aus dem Studio und entschließt sich aus reiner Neugier, einen der alten Songs in seinem Home-Studio zu mischen.

Beseelt vom Wunsch, diese für ihn unfertige Arbeit zu vollenden und so Frieden mit der Stonefield-Saga zu schließen, experimentiert er über einen Zeitraum von zwei Jahren immer wieder damit und agiert nun als Produzent mit dem nötigen Abstand zum Ausgangsmaterial.

Immer noch in Kontakt war Manuel mit BSC, dem Label, das einst die Stonefield-Alben veröffentlicht hatte, also schickt er ein paar neue Mixes an Christoph Bühring-Uhle.

Der BSC-Labelchef ist von dem Resultat fasziniert. Und so kommt es, dass 30 Jahre nach den Sessions hier nun die besten Songs aus beiden Alben erstmals in optimaler Mischung zu hören sind – zu einer Zeit, da Progressive Rock in verschiedensten Prägungen endlich wieder auf die verdiente Aufmerksamkeit stößt…eine Widerausgrabung ganz besonderer Schweizer Musik-Juwelen!

https://www.bscmusic.com/de/home.htm

