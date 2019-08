Black Star Riders: Robert und Ricky verraten im vierten Album-Trailer, warum sie das neue Album in den Sphere Studios aufgenommen haben

In den sieben Jahren in seitdem Ricky Warwick und Gitarren-Legende Scott Gorham die Band Black Star Riders gründeten, haben sie bereits drei Paradebeispiele für erstklassigen modernen Hard Rock abgeliefert. Und dieses Jahr kehren sie mit Studioalbum Nummer vier, Another State Of Grace, zurück, das am 06. September über Nuclear Blast Records erschienen wird. Das Album wurde in den legendären Sphere Studios in Burbank aufgenommen, in dem in den letzten 20 Jahren schon etliche Größen der Musikwelt ein und aus gingen. In einem neuen Trailer verraten Ricky und Robert, warum sie dieses Studio für ihr neues Album gewählt haben.

Seht ihn euch hier an: youtu.be/Is5upqZebPk

„Another State Of Grace“ wird als CD, Vinyl und Picture Vinyl, limitiertes Boxset und limitiertes Hellgrünes Vinyl erhältlich sein. Bestellt es euch hier vor:nuclearblast.com/blackstarriders-asog

Seht euch hier das offizielle Video von ‚Ain’t The End Of The World‘ an: youtu.be/mv-tccUbm6U

Reserviert euch „Another State Of Grace“ auf Spotify, Deezer und Apple Music:nblast.de/BlackStarRidersPreSave

Bestellt euch das Album digital vor und erhaltet euch ‚Another State Of Grace‘ sofort:nblast.de/BlackStarRidersASoGIT

Das neue Album ist eine atemberaubende Sammlung von Songs, die den Ruf der Band, einer der essentiellen Rock Acts dieser Zeit zu sein, weiter ausbauen. Das Album wurde in den Sphere Studios in Burbank, Kalifornien im Februar 2017 aufgenommen. Produzent Jay Ruston (Stone Sour, Anthrax, Uriah Heep) war bei “Another State Of Grace”ebenfalls für den Mix zuständig.

Mehr zu „Another State Of Grace“:

Trailer #1: youtu.be/vaSO2-KLRlw

Trailer #2: youtu.be/GyySCAYOLfY

Trailer #3: youtu.be/rvet2BDKtBs

Nach einer langen Tour-Pause sind die Black Star Riders zurück, mit 15 Shows in Großbritannien und Irland in Begleitung von Stone Broken und Wayward Sons. Die Tourdaten für die Black Star Riders 2019 UK & Ireland Tour sind Folgende:

Oct 10 Bristol – O2 Academy *^

Oct 11 Cambridge – Corn Exchange *^

Oct 12 London – O2 Shepherd’s Bush Empire *^

Oct 13 Wrexham – William Aston Hall *^

Oct 16 Dublin – The Academy *

Oct 17 Belfast – Limelight *

Oct 18 Glasgow – Braehead Arena §

Oct 19 Newcastle – O2 Academy *^

Oct 20 Nottingham – Rock City *^

Oct 22 Bexhill – De La Warr Pavilion *^

Oct 23 Bournemouth – O2 Academy *^

Oct 24 Cardiff – University (Great Hall) *^

Oct 25 Wolverhampton – KK’s Steel Mill *^

Oct 26 Leeds – O2 Academy *^

Oct 27 Mancheste – O2 Ritz *^

Special guests: * Stone Broken | ^ Wayward Sons

§ BSR Only

Tickets sind hier erhältlich: blackstarriders.com

Anschließend wir die Band auch in Europa auf Tour gehen, mit Diamond Head und Wayward Sons als Support. Die EU Tour-Daten lauten wie folgt:

Oct 30 Roskilde – Gimle +

Oct 31 Malmö – Kulturbolaget +

Nov 01 Stockholm – Fryshuset Klubben +

Nov 02 Gothenburg – Trädgår’n +

Nov 03 Oslo – Vulkan +

Nov 05 Tampere – Talo +

Nov 06 Helsinki – The Circus +

Nov 08 Borlänge – Liljan

Nov 09 Esbjerg – Tobakken

Nov 12 Hamburg – Markthalle +^

Nov 13 Köln – Die Kantine +^

Nov 14 Dresden – Reithalle Strasse E +^

Nov 15 Aschaffenburg – Colos-Saal +^

Nov 17 Zurich – Dynamo ^

Nov 18 München – Backstage (Halle) +^

Nov 19 Nürnberg – Hirsch +^

Nov 20 Prague – Nová Chmelnice ^

Nov 21 Leipzig – Anker +^

—–

Der langjährige Fan Joe Elliott, Sänger von Def Leppard kommentiert: “Ich war schon zu Thin Lizzy-Zeiten ein großer Fan; und bin es immer noch, auch nach der Umbenennung.Für mich ist das hier bis jetzt ihr bestes Werk”.

Sänger Ricky Warwick sagt: “Das ist wahrscheinlich das Album, bei dem ich im Studio am meisten Spaß bei den Aufnahmen hatte. Die Atmosphäre und die Leidenschaft, die die Jungs da reingebracht haben, sind unglaublich. Unser hymnischstes und gefühlvollstes Album bisher. Ich bin stolz und freue mich schon sehr darauf, dass die Leute ‚Another State Of Grace‘ hören!”

—–

Weitere Info:

www.blackstarriders.com

www.facebook.de/blackstarridersofficial

www.nuclearblast.de/blackstarriders

Kommentare

Kommentare