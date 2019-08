Destruction: veröffentlichen zweites Track-by-Track

Die legendären Thrasher Destruction, bieten in Form eines zweiten Track-by-Track Videos einen Vorgeschmack auf ihr anstehendes, 17. Studioalbum “Born to Perish”.

Lasst euch von der Band Genaueres zur Idee hinter diesen Songs verraten:

07. Tyrants Of The Netherworld

08. We Breed Evil

09. Fatal Flight 17

10. Ratcatcher

11. Hellbound

Zu sehen gibt es das Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=vWWX-I6CiD4

Den ersten Part gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=iASZY0FjAvg

Bereits letzte Woche präsentierte die Band ein Guitar-Playthrough-Video zur zweiten Single „Betrayal„. Zu sehen gibt es den Clip hier: https://youtu.be/QIaTIYG2r-M

Urgestein Mike sagt dazu:

„Das ist ein klassischer Thrasher mit vielen Tempowechseln und einem bösen Mittelteil! Das Schlagzeug ist ein wirklich interessanter Teil des Songs – Randy killt alles. Während des Solos haben wir meinen unerbittlichen Stil und Damirs verrücktes Schreddern, das jenseits von Gut und Böse liegt! Es passt perfekt zusammen – wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Playthrough!“

Der neue Mann an der Axt, Damir, fügt hinzu:

„BETRAYAL ist mein persönliches Highlight der neuen Platte! Ich liebe die rhythmischen Veränderungen und die Vielfalt, dennoch bleibt der Song den DESTRUCTION-Wurzeln treu! Natürlich ist das Solo-Duell ein weiterer Höhepunkt dieser neuen DESTUCTION-Hymne, ich liebe es!“

Das offizielle Video dazu gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=jc5uyQYLaVc

Das Video wurde unter der Leitung von Achilleas Gatsopoulos (Hypnagogia Films | www.hypnagogia.com)im Juni 2019 in Berlin & Basel gedreht.

Holt Euch die neue Single hier: http://nblast.de/DestructionBetrayal

Bestellt Euch das Album hier vor: http://nblast.de/DestructionBTP

Pre-save »Born to Perish« über Spotify: http://nblast.de/DESTRUCTIONbtpPreSave

ICYM:

‚Born to Perish‘ visualizer video: https://www.youtube.com/watch?v=lad5XCWmbBo

‚Born to Perish‘ playthrough video: https://www.youtube.com/watch?v=IUFbAh7i6iI

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=6Il3tGBLJbQ

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=j7QxL-V16NI

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=PnhKP4LL-O8

Die Trackliste von »Born to Perish« liest sich wie folgt:

Das beeindruckende Artwork wurde vom renommierten Künstler Gyula (ANNIHILATOR, GRAVE DIGGER, STRATOVARIUS, TANKARD) erstellt.

Die Aufnahmen zu »Born to Perish« fanden von Januar bis März 2019 im schweizerischen Little Creek Studio statt. An den Reglern saß einmal mehr VO Pulver, seit Jahren ein enger Vertrauter der Band.

Das runderneuerte Line-up mit dem kanadischen Schlagzeug-Tier Randy Black und dem Schweizer Shred-Meister Damir Eskić – die im Verbund mit den beiden Veteranen Schmier und Mike für musikalische Zerstörung sorgen – ist angetreten, um ein neues Kapitel in der umfangreichen Geschichte der Band zu schreiben.

Toudates:

09.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

10.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

16.08. BG Varna – Rock Fest

31.08. A Breitenstein – Metal Escalation Festival

»Killfest 2019 – Part II«

w/ Overkill, Flotsam and Jetsam

12.09. P Porto – Hard Club

13.09. E Madrid – La Riviera

14.09. E Barcelona – Salamandra

17.09. D Saarbrücken – Garage

18.09. D Nuremberg – Hirsch

19.09. D Oberhausen – Turbinenhalle

22.09. D Herford – X

23.09. D Wiesbaden – Schlachthof

24.09. B Antwerp – Trix

08./09.11. D Weissenhäusser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

07.12. D Balingen – Crazy X-Mas

—–

