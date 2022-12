Bleed From Within, Support Humanity‘s Last Breath, Allt am 07.12.2022 im Das Bett in Frankfurt

Bands: Bleed From Within, Humnaity‘s Last Breath, Allt

Ort: Das Bett, Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 07.12.2022

Kosten: 20 € VVK, 25 € AK

Genre: Metalcore, Progressive Deathcore, Deathcore

Besucher: ca. 500 (ausverkauf)

Veranstalter: Das Bett

So ziemlich zum Jahresschluss zieht es mich noch einmal ins Das Bett nach Frankfurt, bevor ich dann ein paar Tage vor Ende des Jahres bei den Frankfurter Tankard quasi bei mir zu Hause im JUZ Andernach den Abschluss mache. Heute ist im Das Bett ein Core-Abend (bitte nicht verwechseln mit Chorabend) angesagt. Bleed From Within sind auf ihrer ausgedehnten Shrine EU-Tour unterwegs und haben mit Humanity’s Last Breath und Allt noch zwei Core-Kapellen aus Schweden dabei. Ich selbst bin da ganz gespannt auf Humanity’s Last Breath, die ich vor ein paar Jahren bereits auf dem Deathfeast in Andernach live erlebt habe. Aha, da schließt sich doch der Kreis zu Andernach.

Da mich heute niemand begleitet und ich mich dort mit niemandem verabredet habe, fällt der übliche Gang in die Pizzeria nebenan aus und ich komme ca. 19:50 Uhr dort an. 20:00 Uhr ist laut Webseite Beginn, also passt alles. Denke ich jedenfalls, denn Allt sind bereits in vollem Gange und ich bekomme nur noch den Rest eines engagierten Liveauftrittes der Band aus Schweden mit. Allt haben gerade erst einen Labeldeal mit Century Media gemacht; das beflügelt die Band natürlich ungemein, was ich bei der kurzen Zeit, die ich sie hier live erleben kann, bemerke. Sympathische Jungs, die sich nach ihrem Auftritt schnell zum Merchstand begeben und die Nähe zu ihren Fans suchen.

Danach Umbauphase für die Band, für die ich mich heute Abend extra auf den Weg nach Frankfurt gemacht habe: Humanity’s Last Breath. Humanity’s Last Breath kommen ebenfalls aus Schweden. Auch sie haben, genauso wie eben Allt, recht wenig Platz auf der Bühne, denn da ist bereits alles für den heutigen Topact Bleed From Within vorgefertigt, vor allem die abgedeckte Schlagzeugbatterie ragt über allem. Das Equipment von Humanity’s Last Breath ist halt davor aufgebaut. Die Band besteht heute aus drei Musikern. Neben dem Bandgründer und Multiinstrumentalisten Buster Odeholm, den man auch als Schlagzeuger der Band Vildhjarta kennt, natürlich Sänger Filip Danielsson. Die beiden sind ja der Kern der Band, live gesellen sich in der Regel Marcus Rosell am Schlagzeug und Calle Thomer an der Gitarre hinzu. Calle Thomer fehlt heute.

Humanity‘s Last Breath zeigen eine intensive und dunkle Show, dies ohne großartige Performance auf der Bühne. Buster Odeholm hat ein Mischpult hinter sich aufgebaut, welches den Sound der Gitarre verzerrt und Samples einspielt. Filip Danielsson, vorne am Mikrofon und Bühnenrand, ganz wie man ihn kennt. In Schwarz gekleidet, die Kapuze seines Hoodies über den Kopf bis tief ins Gesicht, bekommt man nur ganz wenig von seinem Gesicht zu sehen, denn mit Licht wird hier bei dem Gig überhaupt nicht gespielt/variiert. Dämmrig, rötlich dunkel ist es hier, während der Menschheit letzter Atemzug ausgepustet wird. Filip Danielsson steht dabei im Mittelpunkt, sehr oft das Gesicht und Körper zu Boden geneigt mit unmenschlichen Tönen. Songs von Abyssal, ihrem vorletzten Album, werden genauso wie Tracks von Välde, ihrem Album aus dem letzten Jahr dargeboten. Die Mucke von Humanity’s Last Breath ist zwar im Deathcore anzusiedeln, wirkt mit Elementen aus Black Metal und Djent doch sehr progressiv in diesem Genre. Vielschichtige, flirrende Gitarren und zeitlupenartig stehenbleibende, brachiale Akkord-Wände sind es, die die Band ausmachen und das unterlegt mit Blastbeats. Dazu der Gesang, dies erzeugt eine beklemmende Anspannung. Das neue Album hätte ich mir gerne noch auf Vinyl mitgenommen, sie haben jedoch heute keine Tonträger am Merchstand dabei. Das sage ich auch Filip Danielsson, der nach dem Gig irgendwann hinter mir steht. Wir unterhalten uns noch kurz über den Gig beim Deathfeast 2019, der meiner Meinung nach irgendwie voller war, da war man ja schließlich auch zu viert. Trotzdem ist der heutige Gig der Progressive Deathcore Band aus Helsingborg sehr gelungen gewesen.

Obwohl schon viel für Bleed From Within auf der Bühne im Hintergrund aufgebaut ist, braucht man doch ziemlich lange, bis dann wirklich alles für den Auftritt der Schotten fertig ist. Obwohl Schotten, geizt man hier überhaupt nicht. Bei Bleed From Within wird aus den Vollen geschossen. Auch auf der Bühne ist es nun sehr voll. Vor Ali Richardson, der hinter seiner üppigen Schlagzeugbatterie thron, ist das Quintett um Frontmann Scott Kennedy ständig in Bewegung. Permanente Dunkelheit, wie eben bei Humanity’s Last Breath ist hier nicht angesagt. Ein Flashgewitter jagt das andere. Damit man sich vor den Fans im ausverkauften Haus noch etwas größer und höher positionieren kann, hat man direkt an der Bühne noch separate Podeste aufgebaut, um sich entsprechend zu präsentieren. Die Fans sind bei solchen Hits wie I Am Damnation (gleich der erste Song des heutigen Gigs) und Pathfinder total aus dem Häuschen. Die Setlist besteht knapp aus der Hälfte von Songs das neuen Albums Shrine, welches erst im Juni dieses Jahr veröffentlicht wurde und hier promotet wird. Auch einige Songs, wie etwa Afterlife, des Vorgängers Fracture (2020) werden zum Besten gegeben.

Obwohl ausverkauft und Das Bett zu platzen droht, schafft man es, ein Moshpit in Bewegung zu setzen. Gute Laune bei dem Metalcore Publikum hier. Der Altersdurchschnitt ist gegenüber den Metal Veranstaltungen, die ich ansonsten besuche, doch um einiges niedriger. Dies bin ich allerdings durch Veranstaltungen der ShoutLoud Eventserie in Neuwied/Koblenz gewohnt.

Vor Ende der Veranstaltung bahne ich mir den Weg durch das eng stehende Publikum hinaus, denn die Luft steht und ich habe noch einige Kilometer zu fahren. Metalcore und Deathcore Fans sind heute Abend hier im Das Bett voll auf ihre Kosten gekommen.