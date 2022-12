Rotting Christ: veröffentlichen digitale Compilation „The Apocryphal Spells“

Die griechischen Metal-Titanen Rotting Christ haben gerade eine digitale Compilation mit bisher unveröffentlichten Tracks veröffentlicht. The Apocryphal Spells Vol I und II ist ab sofort auf allen digitalen Streaming-Plattformen erhältlich. Hört euch Vol I hier und Vol II hier an. Die Compilation wird im Jahr 2023 als physische Ausgabe erscheinen.

Die Tracklists von The Apocryphal Spells Vol I und II findet ihr in unserem Release-Kalender:

Rotting Christ haben einen weiteren Höhepunkt in ihrer langen Karriere erreicht, die sich mittlerweile über mehr als drei Jahrzehnte erstreckt. Die Griechen haben buchstäblich den Test der Zeit bestanden. Mit ihrer festen Stammbesetzung und ihrer ausgefeilten Live-Darbietung füllen Rotting Christ die Konzerthallen und ernten überall begeisterte Publikumsreaktionen. Diese Demonstration der Liebe ihrer Anhänger ist nicht nur von Nostalgie getrieben, da die Band es geschafft hat, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, während sie mit ihren hochgelobten letzten Alben wie Aealo (2010), Κατά τον δαίμονα εαυτού (2013) und Rituals (2016) über die Klassiker hinaus relevant geblieben ist.

Mit dem neuen Werk The Heretics schlagen Rotting Christ nun ein brandneues Kapitel auf. Mit dem Selbstvertrauen und den Fähigkeiten, die sich aus der Erfahrung ergeben, stellt jeder Song sein eigenes Klanguniversum dar. Gitarrist und Sänger Sakis Tolis und sein Bruder Themis am Schlagzeug schaffen es, ihren klassischen und einzigartigen Stil von Riffing und Rhythmus mit aufregenden neuen Elementen zu verbinden, um ihr Material spannend und frisch zu halten. Das Erlebte wird durch Jens Bogrens ebenso klaren und transparenten wie wuchtigen und düsteren Mix und Mastering in seinen renommierten Fascination Street Studios (Amorphis, Borknagar, Moonspell, Devin Townsend, u.v.m.) noch verstärkt.

Rotting Christ wurden im Jahr 1987 von Sakis Tolis und seinem Bruder Themis gegründet. Ausgehend von einer Death- und Grind-Basis hatten sich die Griechen bereits auf eine düstere musikalische Reise begeben, als ihr Debütalbum Thy Mighty Contract (1993) erschien. Auf den folgenden sieben Alben, die sich über einen Zeitraum von zehn Jahren von Non Serviam (1994) bis Sanctus Diavolos (2004) erstreckten, definierten Rotting Christ kontinuierlich ihren eigenen, unverwechselbaren Stil, indem sie mit Elementen aus Death, Heavy und Gothic Metal experimentierten, ohne ihre schwarzen Wurzeln zu verraten. Gleichzeitig stieg die Band von Underground-Helden zum Headliner-Status auf. Mit dem hochgelobten neunten Album Theogonia (2007) fügten die Griechen ihrem Sound ein unverkennbares heimatliches Element hinzu, das sie seither als Markenzeichen tragen. Die Erkundung des mythischen Erbes von Kulturen rund um den Globus hat zu

Rotting Christs äußerst erfolgreiche letzte Veröffentlichung Rituals (2016). Nach mehr als 30 Jahren, 13 Studioalben, einem Dutzend EPs, Singles und Split-Veröffentlichungen sowie mehr als 1.250 Shows markiert 2018 das Jahr von Their Greatest Spells (2018), in dem sie ihr aufregendes Erbe musikalisch aufarbeiten, um ihre Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden.

The Heretics markiert einen weiteren Schritt in der Evolution der griechischen Meister. Schnallt euch an für einen faszinierenden musikalischen Ritt durch die Wirren der Religionskriege, den Zoroastrismus und den ewigen Krieg zwischen Gut und Böse. Metal in seiner besten Form!

