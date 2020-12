Blind Guardian: erreichen Platz 13 der deutschen Charts

Vor Kurzem veröffentlichten die deutschen Metal Pioniere Blind Guardian die 25 Jahre-Jubiläums-Edition ihres Meilensteins Imaginations From The Other Side. Die Neuauflage enthält unter anderem Liveaufnahmen und andere spezielle Versionen der Blind Guardian Klassiker, die das Album zu bieten hat. „Ein Meilenstein, wenn nicht der Meilenstein, unserer Karriere feiert 25-Jähriges. Was liegt da näher, als dem Album auf solch bombastische Art und Weise Tribut zu zollen. Freut Euch darauf, erstmalig das gesamte Album am Stück live zu erleben. Die 2016 in Oberhausen aufgenommene Show erweckt die Songs zu neuem Leben und präsentiert eine von vielen Facetten dieses unglaublichen Werks. Das Album hat in all seinen Formen auch im Jahr 2020 nichts von seinem ursprünglichen Reiz eingebüßt. Überzeugt Euch selbst“, so Sänger Hansi Kürsch.

In der Zwischenzeit erreichte das Album Platz 13 der deutschen Album Charts!

Hansi Kürsch dazu: „Schon 25 Jahre alt und trotzdem in den Charts. Nicht schlecht. Gebt uns noch mal 25 Jahre und wir knacken damit die Nummer 1! Ich wiederhole mich, aber es ist einfach ein geniales Album.“

Holt euch die Imaginations From The Other Side 25th Anniversary Edition hier: http://nblast.de/BG-Imaginations25

Born In A Mourning Hall Official Live Video: https://youtu.be/H_klVR-M7hU

Bright Eyes Official Live Video: https://youtu.be/MLVh18LYxbg

Another Holy War Official Music Video: https://youtu.be/pV3s3FnPufU

