Blind Guardian: veröffentlichen brandneuen Live-Track „Violent Shadows“

Anfang August spielten Blind Guardian, im Rahmen des World Wide Wacken Livestreams, eine einzigartige Show und überraschten dabei insbesonders mit einem brandneuen Stück namens Violent Shadows aus ihrem kommenden, im Herbst 2021 erscheinenden neuen Studioalbum. Heute erscheint Violent Shadows (live) auf allen digitalen Plattformen.

„Ihr habt es nicht anders gewollt. Und wir auch nicht“, freut sich Vokalist Hansi Kürsch und erklärt: „Nachdem wir die Katze beim WWW Wacken Event einmal aus dem Sack gelassen hatten, wollte sie einfach nicht mehr hinein und bei uns stand das Telefon nicht mehr still. Gut, heute telefoniert niemand mehr. Aber wir haben viele virtuelle Anfragen bekommen. Sehr viele. Viele virtuelle Anfragen, virtuelles Konzert, virtueller Livesong. Das hat uns beeindruckt. Deshalb von nun an im sauberen Online Streamhandel überall erhältlich: Violent Shadows. Ihr habt es Euch verdient. Ein Song zum Träumen, zum Mitsingen … und wahlweise zum Schreien. Ein Vorgeschmack auf das was im nächsten Jahr kommen mag oder doch nur eine falsche Fährte? Wir wissen es bereits und Ihr werdet es herausfinden. Im nächsten Jahr. Stay tuned, but now come to meet your violent shadows.“

Seht den Live-Clip hier:

Holt ihn euch digital: http://nblast.de/BG-ViolentShadows

Aufgepasst:

Imaginations From The Other Side 25th anniversary edition jetzt im Vorverkauf: http://nblast.de/BG-Imaginations25

Seht Blind Guardian anno 2021 auf ihrer 30 Jahre Somewhere Far Beyond Jubiläums-Tour:

16.09. D Saarbrücken Garage

17.09. D München Backstage

18.09. D Memmingen Kaminwerk

20.09. CH Pratteln Z7

22.09. D Frankfurt Batschkapp

23.09. D Hamburg Markthalle

24.09. D Stuttgart LKA

25.09. D Dresden Alter Schlachthof

28.09. D Köln E-Werk

29.09. D Oberhausen Turbinenhalle

30.09. D Berlin Columbia Theater

01.10. D Neuruppin Kulturhaus

02.10. D Osnabrück Hyde Park

Weitere Infos:

www.blind-guardian.com

www.facebook.de/blindguardian

www.nuclearblast.de/blindguardian