Bloodred: enthüllen Trackliste

Das Blackened Death Metal Ein-Mann-Projekt Bloodred wird am 25.09.2020 dort das neue Album The Raven’s Shadow veröffentlichen!

Schaut euch unten die Tracklist des Albums an!

The Raven’s Shadow kann man bereits hier vorbestellen » https://lnk.to/theravensshadow

Bloodred präsentieren auf ihrem zweiten Studioalbum die perfekte Fusion aus Black und Death Metal, garniert mit melodischen Elementen. Macht euch auf brutale Songs mit heftigen Blastbeat-Attacken, rasiermesserscharfen Riffs, epischen Melodien jedoch auch auf langsamere Songs der härteren Gangart gefasst!

Bloodred wurde 2009 von Ron Merz gegründet, der bis heute nicht nur als Songwriter fungiert, sondern auch Gitarre, Bass und die Vocals übernimmt und so die treibende Kraft hinter dem Ein-Mann-Projekt ist. Am Schlagzeug wird er dabei im Studio von Session-Drummer Joris Nijenhuis unterstützt.

Bloodred – The Raven’s Shadow

1. The Raven’s Shadow

2. Immense Hall Of Agony

3. Hör Den Tod

4. Blood On Thy Hands

5. Raise The Mound

6. We Who Ruled The North

7. Shadow Warrior

8. Under This Sun

9. The North Star Whispers (To The Blacksmith’s Son)

https://www.facebook.com/Bloodredofficial/

https://bloodredband.com/