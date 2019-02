Die Death-Thrasher Bloodspot zeigen in ihrem neuesten Musik-Video zur brandneuen Single Vielfrass die aktuelle musikalische Marschrichtung auf: Schnelle Grooves paaren sich mit düsterer Melodie und emotionalem Tiefgang. Das Video lässt mit imposantem Bildmaterial zudem erahnen, weshalb die Band aus Limburg an der Lahn für ihre intensiven Liveshows so berüchtigt ist.

Zu sehen gibt es den Clip hier.

Produziert wurde der Clip erneut in Eigenregie von Bloodspot-Frontmann Pete (rough shot productions), der das Videokonzept, inhaltlich und visuell, als eine Forsetzung zum Youtube-Hit Volcanos (vom 2013er-Album By The Horns) angelegt hat. Die transportierte Atmosphäre ist rau und düster und hält der fiesen Fratze menschlichen Versagens einmal mehr den Spiegel vor. Vielfrass wird als Bonustrack auf dem Rerelease des 2016 erschienen Albums To The Marrow zu finden sein.

Das auf 300 Stück limitierte Splatter-Vinyl erscheint ebenfalls heute.

Bestellt Euch die Vinyl-Edition hier.

Direkt im Anschluss könnt ihr Bloodspot gemeinsam mit Dust Bolt auf der Trapped In Chaos Tour erleben:

28.02.19 Cassiopeia, Berlin (+ Exxperior)

01.03.19 KfZ, Marburg (+ Centrate)

02.03.19 L.A. Eventhalle, Cham (+ Battlecreek)

07.03.19 Schlachthof, Wiesbaden ( + The Prophecy 23)

08.03.19 MS Connexion, Mannheim ( + The Prophecy 23)

09.03.19 Beatpol, Dresden + (The Dead End Kids)

13.03.19 Helios37, Köln (+ Fabulous Desaster)

14.03.19 Rockpalast, Bochum (+ Fabulous Desaster)

15.03.19 Cadillac, Oldenburg (+ Fabulous Desaster)

16.03.19 Bambi Galore , Hamburg (+ Fabulous Desaster)

21.03.19 Woodstock, Arbedo-Castione (+ Mind Patrol)

22.03.19 Metbar, Lenzburg ( + Mind Patrol)

23.03.19 Le Manoir, St. Maurice (CH) (+ Comaniac)

29.03.19 Der Cult, Nürnberg (+ Mynded)

30.03.19 Strom, München

Die Band kommentiert:

„Der Song ist eine Überleitung von To The Marrow zu weiteren Schritten, die wir mit Bloodspot gehen werden. Ich bin beim Schreiben des Albums immer wieder an eine Grenze gestoßen, da in irgendeiner Weise jeder soziale Missstand, auf wirtschaftliche Interessen, oder eigennützigen Profit zurückzuführen ist. Die Kurzsichtigkeit der Menschen, die die wichtigsten Hebel zwischen den Beinen haben ist in jeder Hinsicht alarmierend. Vielfrass fasst die Thematiken des Albums noch mal zusammen und führt direkt zu tieferen, emotionaleren Bereichen. Wie verbringe ich meine begrenzte Zeit sinnvoll? Wie hart treffen die Kompromisse, die ich selbst täglich eingehe, andere Menschen, die nicht frei wählen können? Und wie weit bin ich bereit zu gehen um meinen Standard hochzuhalten?“

Schaut Euch die offiziellen Videos an:

Volcanos: https://www.youtube.com/watch?v=vkHDz4JX7qs

Death Illusion: https://www.youtube.com/watch?v=q8hvZ18_GIU

Public Porn: https://www.youtube.com/watch?v=9gu11Puh4sA

By The Horns: https://www.youtube.com/watch?v=nONjN32eNJ0

Bloodspot online:

www.bloodspot-music.de

https://www.facebook.com/bloodspotmusic

