Reaper Entertainment verkünden heute mit Stolz, die deutsche Metalband Bloodspot unter Vertrag genommen zu haben! Bloodspot haben keine Ahnung davon, was gerade schick ist. Glanz und Glorie, Szenekonventionen und starre Regeln sind ihnen fremd. Seit der Gründung 2006 steht dieses funfköpfige Metal-Biest aus Limburg a.d. Lahn für angepissten, rohen und dreckigen Rock ‘n’ Roll mit DIY-Attitüde und hat bereits drei Alben und eine “5-Track-EP” zur Welt gebracht. Der Mix aus Thrash-, Death- Doom- und Punksounds wirkt aufgrund seiner geradlienigen Eigensinnigkeit wie eine Antithese zu unserer modernen Welt und lässt dich spüren, wie sich Lebendigkeit anfühlt.

Die Band kommentiert:

„Reaper Entertainment gibt uns das Gefühl ein perfektes Gleichgewicht zwischen Professionalität und Leidenschaft anzustreben. Und das Tun wir auch mit unserer Musik, Technischer Anspruch ohne Herz funktioniert wohl genauso wenig wie Herzblut ohne Talent.“

Greg von Reaper fügt hinzu:

„Wir freuen uns wieder einmal, eine so großartige und vielversprechnde Band an Bord holen zu dürfen! Bloodspot ergänzen die Reaper Familie perfekt und vereinen alles, was eine Band des Genres haben sollte. Der kompromisslose Sound gepaart mit einer einzigartigen Mischung aus Individualität verleiht Bloodspot absoluten Wiedererkennungswert. Wir freuen uns mit dieser leidenschaftlichen Band großes zu erreichen!“

