Blutengel: Album „Erlösung – The Victory Of Light” ist am 16.07. erschienen

Blutengel und ihre Musik ist ein eigenes Lebensgefühl, ein Glaubensbekenntnis – fast schon eine eigene Religion.

Chris Pohl, Sänger und Mastermind von Blutengel, sagt über das brandneue Musikvideo Darkness Awaits Us:

„Endlich ein Song mit Ulli und mir! Ein klassisches Blutengel Duett! Das haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben! Schön vor einem Greenscreen gedreht mit leichtem Retro Touch – wir hatten viel Spaß beim Dreh! Ich freue mich auf die Reaktionen zum neuen Album und hoffe, dass unsere Fans zahlreich nach Magdeburg am 13.08. kommen, damit wir einige der Songs, wie auch diesen, live präsentieren können!“

Ein neues Zeitalter bricht mit Erlösung – The Victory Of Light für Blutengel an. Noch nie gab es so viele deutsche Songs auf einem Blutengel-Album, wie dieses Mal. Hand in Hand mit dem Artwork von Stefan Heilemann (Heilemania) werden Blutengel euch ganz in ihre Welt verführen. Nach dem Licht kommt die Dunkelheit und nach der Dunkelheit das Licht. Ein ewiger Kreislauf, der in Erlösung – The Victory Of Light entflammt und die Hörer in das Reich von Blutengel entführt. Schon in der packenden ersten Singleauskopplung – gesungen auf Deutsch und Englisch – The Victory Of Light weist das Licht uns den Weg. Elektronischer Sound, rau, futuristisch – in Kombination mit dem unwiderstehlichen Tanzcharakter und episch mitreißenden Refrains offenbart das Album ein wahres Hymnenpotenzial. Bis wir das Album ganz genießen können, heißt es „Repeat“ für die Single(s), die gerade in dieser Zeit die Botschaft vermittelt.

„Wir sind das Licht! Das Licht wird siegen!“, so Blutengel-Mastermind Chris Pohl. „Das Licht kann auch als Erlösung im Sinne von Tod gedeutet werden – du siehst das Licht, in das du dann gehst…“, berücksichtigt man dies, beschreibt Chris hier den gemeinsamen Übergang in die Unendlichkeit…. So oder so: Am Ende ist das LICHT!

13.08.2021 Wir Sind Das Licht- Blutengel-Open-Air im Elbauenpark, Magdeburg

Fantickets gibt’s exklusiv im Out Of Line Shop. Alle Infos zum Event findet ihr hier sowie auf den offiziellen Seiten der Band.

Das brandneue Blutengel Album Erlösung – The Victory Of Light erschien am 16. Juli 2021 weltweit via Out Of Line Music als Einzel-CD und als Doppel-CD im Digipak mit 8 Bonustracks. Für Schallplattenliebhaber wird es ein Doppelvinyl geben in den Farben Türkis und Transparent. Als Sahnestückchen kommt die Doppelvinyl als 180g „Glow in the dark“ (Vinyl leuchtet im Dunkeln) und ist exklusiv bei Out Of Line im Shop erhältlich. Die Vinyls kommen inklusive Downloadcode und sind streng limitiert. Zum allerersten Mal wird es ein Blutengel Album auch auf einer limitierten Kassette (MC) geben. Für das authentische Kassetten-Retro Gefühl (und dem Kampf gegen den Bandsalat), gibt es einen bedruckten Bleistift dazu (exklusiv im Out Of Line Shop erhältlich). Das Highlight ist ein limitiertes Boxset. Neben der Doppel-CD im Digipak enthält die Box die exklusive Bonus-CD A World Beyond, das Foto Buch Erlösung – The Complete Story (ein Buch mit den kompletten Lyrics & exkl. Bildern von Annie Bertram) im DinA5 Format, einen Schlüsselanhänger mit LED-Taschenlampe sowie einen ganz besonderen Hologramm Sticker mit Blutengel Schriftzug.

