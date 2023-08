Bosparans Fall: veröffentlichen „Dunkle Zeiten“ Videoclip

Seit Ende Mai steht mit Götterspiel: Dunkle Zeiten das neue Album der süddeutschen RPG Melodic Death Metaller Bosparans Fall in den Läden. Mit ihrem, inhaltlich durch das Rollenspiel Das Schwarze Auge geprägten, Melodic Death Metal hat das Quintett offenbar den Nerv der Hörer getroffen, der Debüt-Longplayer und auch das Livedebüt auf dem Aaargh Festival stieß jedenfalls nahezu ausnahmslos auf positives Feedback. Mit dem quasi Titeltrack des Albums Dunkle Zeiten veröffentlicht die Band nun erstmals auch einen Videoclip auf dem MDD YouTube-Kanal. Das Album ist als CD im Jewelcase überall im Handel und als limitiertes DigiPak mit alternativem Artwork in einer Premium Alubox exklusiv bei der Band und im MDD-Mailorder erhältlich. Check it out!

Order: MDD: http://mdd-records.de/bosparansfall

Bosparans Fall online:

https://www.facebook.com/Bosparans.Fall

https://www.instagram.com/bosparans.fall