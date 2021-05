Brainstorm: bringen erste Single & Video mit Gastsänger

Brainstorm werden am 20. August 2021 ihr neues Album Wall Of Skulls der Öffentlichkeit präsentieren. Während schon letzte Woche das Cover Artwork enthüllt wurde und der Vorverkauf begann, können wir nun das neueste Werk und den ersten Album-Happen Escape The Silence genießen. Rasende Double-Bass Passagen, kraftvolle Bass Linien, groovende Gitarren-Shreds und die kompromisslose sowie klar erkennbare Stimme von Andy B. Franck machen diesen Song zu einer unvergesslichen, hochklassigen, heftigen und lebhaften Hymne!

Wo wir gerade von dem Gesang sprechen, da dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass sich ein ganz spezieller Gast mit Gesangs-Spuren auf dem Album verewigen durfte. Zum ersten Mal hat die Band mit Gastsängern gearbeitet. In Escape The Silence war dies der legendäre Peavy Wagner von Rage.

Peavy kommentiert seinen Beitrag wie folgt: „Ein supergeiler Song mit einem klasse Video und ist mir eine Ehre, Teil auf diesem Album sein zu dürfen. Welch ein großartiger Track und eine Hammer Nummer!“

Schaut das Video zu Escape The Silence hier:

Wer das neue Brainstorm-Album Wall Of Skulls hört, spürt sofort, wie stark die Band um Sänger Andy B. Franck vom überzeugenden Vorgängerwerk Midnight Ghost (2018) profitiert hat. Midnight Ghost war für die süddeutschen Powermetaller eine musikalische Zäsur, mit der sich die Bandmitglieder auf ein noch höheres Qualitätslevel gehievt und neue künstlerische Horizonte erschlossen haben. „Wir spürten schon bei Veröffentlichung der Scheibe, dass wir das bis dato vielleicht wichtigste Werk der Brainstorm-Historie in den Händen halten“, erklärt Franck.

Genau an dieser Stelle knüpft Wall Of Skulls nun an und geht konzeptionell sogar noch einen ganzen Schritt weiter. Franck spricht vor einer „fast schon unheimlichen Energie, die im Proberaum beim Entstehen der Songs geherrscht hat. In Summe haben wir diesmal so viele kraftvolle und schnelle Nummern wie noch nie auf ein Album gepackt. Das alles passierte ohne Kalkül oder vorherige Planung, sondern auf ganz natürliche Weise. Wir haben einfach kompromisslos an den Songs gearbeitet und einen eingeschlagenen Kurs nie auf halber Strecke abgebrochen. Walls Of Skulls ist somit mitnichten Midnight Ghost 2.0, sondern eine erneute, deutlich erkennbare Weiterentwicklung.“

Das neue Album kann hier vorbestellt werden: https://afm.fanlink.to/BrainstormWallOfSkulls