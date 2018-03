Weit über eine Viertelmillion Fans begeisterten die Broilers auf den mitreißenden Konzerten ihrer letztjährigen (sic!)-Tournee. Das gleichnamige Studioalbum landete, wie auch der Vorgänger, auf Platz Eins der Charts und wurde für seine Verkäufe mit einer Goldauszeichnung veredelt.

Bevor sich die fünf Düsseldorfer zurückziehen, um Lieder für einen neuen Longplayer zu schreiben, möchten sie es gemeinsam mit ihren Anhängern dieses Jahr noch ein paar Mal unter freiem Himmel krachen lassen und so treten die Broilers unter dem Motto Dieses Sommermärchen ist vorbei… zur Festival-Saison 2018 an. Neben Auftritten auf einigen der renommiertesten Open Airs des deutschen Sprachraums freut sich die Band vor allem auf das Broilers City Riot Fest, das im August in Wiesbaden steigt.

Die Band verspricht einen heißen Tanz: „Mitten im Sommer, mitten in der Stadt werden wir mit unseren Freunden von Flogging Molly und Booze & Glory steil gehen! Weitere geile Special Guests folgen – Das wird ein fetter Tag!“

Broilers City Riot Fest feat. Flogging Molly / Booze & Glory u.a.

Punkrock Open Air Festival im Kulturpark Wiesbaden präsentiert von Rock Hard, Radio Bob und Kulturnews.

Broilers – Dieses Sommermärchen ist vorbei 2018:

20.04. – 23.04.2018 Miami (US) – Salty Dog Cruise

07.06. – 09.06.2018 Interlaken (CH) – Greenfield Festival

22.06. – 24.06.2018 Scheessel – Hurricane Festival

22.06. – 24.06.2018 Neuhausen ob Eck – Southside Festival

09.08. – 11.08.2018 Püttlingen – Rocco del Schlacko

09.08. – 12.08.2018 Rothenburg o. d. Tauber – Taubertal Festival

16.08. – 19.08.2018 St. Pölten (AT) – Frequency Festival

17.08. – 19.08.2018 Grosspösna – Highfield Festival

19.08.2018 – Kassel Schlosshotel – Open Air Wilhelmshöhe

25.08.2018 – Wiesbaden – City Riot Fest

