Broilers: neues Album „Puro Amor“ ist erschienen – Online-Releaseparty heute Abend

Die Broilers sind ein Phänomen: Seit einem Jahrzehnt gehören sie konstant zu den erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum. Millionen verkaufter Konzertkarten, Charts-Spitzenplatzierungen, Edelmetallauszeichnungen in Folge, kaum ein Superlativ, den die Gruppe sich noch nicht zu eigen gemacht hätte.

Heute erschien mit Puro Amor endlich der Nachfolger ihres letzten Nummer-Eins-Albums von 2017. Die Broilers überraschen mit einem vielseitigen, kraftvollen Werk, das wie die drei vorangegangenen Longplayer erneut mit sicherer Hand von Vincent Sorg produziert wurde. Es ist ein Album über die Liebe und das Loslassen. Darüber, weiterzumachen, auch wenn es schwerfällt. 46 Minuten und 14 Songs über die echte, wahre, große und pure Liebe mit all ihren Höhen und Tiefen.

„Puro Amor fühlt sich für mich extrem rund an“, beschreibt Sammy Amara seine Gefühle in Bezug auf den neuen Longplayer. „Das ist genau die richtige Platte zur richtigen Zeit, ich bin in allen Disziplinen, die das Album betreffen, sehr glücklich und nun total gespannt, was die Leute sagen, wenn sie die Scheibe hören.“

Die Puro Amor-Veröffentlichungsparty heute Abend ab 20 Uhr im Online-Stream!

Den Erscheinungstag von Puro Amor feiern die Broilers heute Abend im Rahmen einer Küchenparty, die live auf den Band-Kanälen bei YouTube und Facebook gestreamt wird. Alle Fans sind eingeladen, bei Gesprächen rund um das neue Album, Essen und kühlen Drinks das neue Familienmitglied zu begrüßen.

Vainstream & EMP präsentieren: Broilers Pura Fiesta Live & Loud – Das Streamingkonzert zum neuen Album am 1. Mai

Am Samstag, den 1. Mai um 20.00 Uhr, stellen die Broilers unter dem Titel Pura Fiesta Live & Loud zum ersten Mal ihre neuen Songs live vor. Das Konzert wird ab 20 Uhr für alle Fans gratis auf den YouTube– und Instagram-Kanälen der Band, von EMP und dem Vainstream Rockfest stattfinden.

3sat Kulturzeit zum neuen Album Puro Amor und Broilers-Sänger Sammy Amara im großen Interview als Freund des Hauses auf Homepage der Toten Hosen

Das Kulturmagazin 3sat Kulturzeit hat anlässlich der Veröffentlichung des Albums hier einen größeren Beitrag über das neue Werk der Broilers veröffentlicht. Auf der Homepage der Toten Hosen werden seit vielen Jahren in der Rubrik Freunde des Hauses Mitstreiter und Wegbegleiter ausführlich vorgestellt. Zum Erscheinen von Puro Amor steht Broilers-Sänger und Kreativkopf Sammy Amara in einem ausführlichen Interview rund um die Erfolgsgeschichte seiner Band Rede und Antwort und erzählt seine Lebensgeschichte, die ihn als Sohn eines irakischen Vaters und einer deutschen Mutter aus den Randbezirken von Düsseldorf bis an die Spitze der deutschen Rockszene geführt hat. Das Interview gibt es hier zu lesen.