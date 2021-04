Korpiklaani und Equilibrium: verkünden Daten für die Europatour im Herbst 2021

Die finnischen Folk Metal Stars Korpkiklaani und die deutschen Pagan Metal Legenden Equilibrium freuen sich, verkünden zu können, dass sie ihre Kräfte vereinen und im kommenden Herbst auf eine Co-Headliner-Tour namens Majestic European Tour 2021 gehen werden. Sie werden supportet von der Nordic Folk / Ambient Band Nytt Land aus Russland und dem Soloprojekt Jonne des Korpiklaani-Frontmanns Jonne Järvelä, mit den Mitgliedern Samuli Mikkonen (Korpiklaani) am Schlagzeug, Jesper Anastasiadis (Turisas) am Bass und Dimitri Keiski an der Gitarre.

Dieses Line-Up mit verschiedenen Ansätzen des Folk Metal und Pagan Metal, das von akustisch und ambient über episch und extravagant geht, lässt keine Wünsche offen. Es verspricht genau die richtige Besetzung für erinnerungswürdige und exzessive Nächte, die wir alle nach dieser viel zu langen Durststrecke brauchen.

Korpiklaani freuen sich drauf, zum ersten Mal neue Songs von ihrem hochgelobten letzten Album Jylhä live vor einem internationalen Publikum zu spielen. Jylhä wurde am 05.02.2021 über Nuclear Blast veröffentlicht und wurde völlig zu Recht als das bislang reifste und ambitionierteste Werk bezeichnet.

Korpiklaani Frontmann Jonne kommentiert: „Es geht um die Zeit des Gottes, eine Chance zu bekommen und sich wieder auf den Weg zu machen. Darum macht es mir auch nichts aus, zwei Shows an einem Tag zu spielen. Wir beginnen die Abende mit meiner Soloband Jonne. Es wird ein akustisches Set, und dann werden wir jeden Abend mit Korpiklaani beschließen. Es wird fantastisch! Wir sehen uns dort und werden eine Menge Spaß haben! Frieden, Liebe, Folk und Metal!“

Equilibrium, eine der bekanntesten Pagan Metal-Bands der Welt, freuen sich sehr darauf, wieder touren zu können und ein Live-Set zu präsentieren, das sicherlich auch Songs ihres letzten Albums Renegades (2019) und einige der älteren Fanfavoriten enthält. Zeitgleich mit der Tour planen Equilibrium für den Herbst auch ein Re-Release ihres zweiten Studioalbums Sagas (2008), um das 20jährige Bandjubiläum zu feiern.

Equilibrium Gitarrist René Berthiaume erläutert: „In diesem Jahr feiert Equilibrium 20 Jahre Bandgeschichte. Und auch wenn wir gerade in der Live Musik Industrie sehr unsichere Zeiten haben, denke ich, dass es wichtig ist, vorwärts zu gehen, zu planen, und ein wenig Hoffnung und Perspektive zu vermitteln. Wir freuen uns alle sehr auf diese Tour, denn wir stellen ein spezielles Liveset zusammen, das Songs von allen Alben enthalten wird. Außerdem veröffentlichen wir einen neuen und einen alten, bislang unveröffentlichten Song von den Sagas Sessions aus diesem Sommer. Ihr könnt also während dieser Tour die komplette Bandbreite von Equilibrium erwarten. Verpasst nicht dieses einzigartige Paket mit großartigen Bands!“

Die bestätigten Daten sind wie folgt, Tickets werden zu einem späteren Zeitpunkt hier verfügbar sein: www.korpiklaan.live

Majestic European Tour 2021

Korpiklaani & Equilibrium

Supports: Nytt Land, Jonne

30.09 DE Hamburg – Fabrik*

01.10 NL Dracthen – Iduna

03.10 BE Antwerpen – Kavka Zappa

04.10 FR Lille – Splendid

05.10 FR Strasbourg – La Laiterie

06.10 FR Paris -Élysée

07.10 FR Rennes – L’Etage

08.10 FR Bordeaux (Mérignac) – Krakatoa

09.10 FR Lyon – Transbordeur

10.10 FR Toulouse – Le Bikini

11.10 CH Lausanne – Les Docks

12.10 IT Trezzo sull’Adda – Live Club

13.10 SI Ljubljana – Kino Siska

14.10 DE Munich Backstage

15.10 DE Stuttgart – LKA

16.10 CH Pratteln – Z7

17.10 DE Geiselwind – Music Hall

18.10 CZ Prague – Roxy

19.10 PL Krakow – Hyde Park

20.10 PL Warsaw – Progresja

21.10 DE Berlin – Huxleys

22.10 CZ Zlin – Masters of Rock Cafe

23.10 DE Leipzig – Hellraiser

24.10 HU Budapest – Barba Negra

25.10 AT Vienna – Simm City

27.10 PL Gdansk – B90

29.10 DE Cologne – Essigfabrik

30.10 NL Hengelo – Metropool

*ohne Jonne

Korpiklaani online:

https://linktr.ee/korpiklaani

Equilibrium online:

https://linktr.ee/Equilibrium_Metal

Nytt Land online:

www.facebook.com/nyttland

www.instagram.com/nyttland_official

www.nyttland.bandcamp.com

Jonne online:

www.facebook.com/JonneMusic