Die deutsche Metal-Punk Band Brunhilde hat mit Running Away ihre dritte Single vom neuen Album In Love Yours Hate veröffentlicht, das am 6. Juni 2025 über ihr eigenes Label Count & Countess (Vertrieb: SPV/ Kontor New Media) erscheint.

In Love Yours Hate entstand in in Zusammenarbeit mit Produzent Eike Freese und präsentiert sich musikalisch direkter und roher, was Brunhildes Position in der Rock- und Metalwelt weiter festigt: