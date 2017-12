Paradise Lost sind Grenzgänger und Pioniere im Doom und Gothic-Metal-Genre – wir sind stolz diese absolute Kultband wieder in der Festung zu haben. Den Wikingern unter Euch muss man Unleashed sicher nicht vorstellen. Die Jarls der schwedischen Szene sind 2018 aber sowas von dabei! Ebenso am Start sind die US-Thrasher von Exhorder und die legendären Nocturnus AD mit Mike Browning.

Die Death-Metal-Freaks füttern wir mit Neocaesar. Die Niederländer spielen teils auch bei Sinister an deren Stil sich die Band orientiert. Beastmilk verpennt? Die finnischen Post-Punk-Rocker mit Black-Metal-Hintergrund werden uns in ihrer gegenwärtigen Inkarnation Grave Pleasures beehren. Für Alle, die Boogey tanzen während es Atomraketen regnet!

Für die Progressiven unter Euch haben wir Plinieingeladen, für die Brutalos Unsane. Black und avantgardistische geht es bei Dodecahedron zur Sache während die Franzosen Celeste ihren grimmigen Dark/Sludge/Post-HC zocken. Pure Aggression hingegen kriegt ihr bei Full of Hell die Nails ersetzen.

