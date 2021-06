Brzask: das neue Video zu “In The Forest Of Karkonosze“ befreit die Geister der Polnischen Berge

Nach der Veröffentlichung des hochgelobten Debüt-Demo im letzten Jahr, kommt das polnische Black Metal-Gruppe Brzask mit dem neuen Track In The Forest Of Karkonosze zurück. Dies ist das erste Video der Band und ihr könnt es vollständig auf dem YouTube-Kanal von Black Metal Promotion ansehen:

In The Forest Of Karkonosze erzählt die Geschichte vom Rübezahler Berggeist des Riesengebirges, der wieder zum Leben erweckt wird. Rübezahl kümmert sich um sein Gut, das ist der Wald und alles Leben und Sterben darin.

Aus dem Herzen der Sudeten stammend, bringen Brzask eine aggressive Mischung aus Melodie und Mystik auf die Bühne. Brzask wurden 2019 als Hommage an die lokale sudetische Folklore und den Black Metal der 90er gegründet. Die lyrischen Themen sind von alten Sagen inspiriert und deshalb ist der Kult um „Rubezahl“ ein untrennbares Element der Band.

Das Video stammt von Youness Didouh Productions und wurde von Brzask & Daniel Garliñski produziert. Der Text ist von Andrzej Jagielski, mit sprachlicher Unterstützung von Dani Messmer (Parrilla). Reamping-Dienste von Sonic Assault Studios. Mixing & Mastering von Marcin Rybicki in den Left Hand Sounds Studios. Mit Unterstützung von MDK Muflon und Styl Karkonoski.

Line-Up:

J. – Gesang

F. – Gitarre

Hoggorm – Gitarre

Galik – Bass

Pepesza – Schlagzeug

Brzask online:

https://www.facebook.com/brzaskbm/

https://brzaskbm.bandcamp.com/releases