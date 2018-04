“Bewährte Schweden-Combo“

Eventname: Dust To Gold Tour

Headliner: Bullet

Vorband(s): Screamer, Jesus Chrüsler Supercar

Ort: Kubana, Siegburg

Datum: 17. Mai 2018

Kosten: 16,00€ Vorverkauf, 19,00€ Abendkasse

Genre: Heavy Metal, Hard Rock

Besucher: ca. 300 Besucher

Veranstalter: Dragon Productions

Link: Kubana

Mit ihrem brandneuen Werk Dust To Gold (VÖ: 20. April 2018) im Gepäck begibt sich die schwedische Heavy-Metal-Combo Bullet im Frühling 2018 auf große Europa-Tour. 23 Dates umfasst die Tour, wovon alleine 11 in Deutschland liegen. Mit im Gepäck hat die Band ihre langjährigen Kumpels und Landsmänner von Screamer, die die Bühne mit Bullet in den letzten Jahren bei so manchem Gig teilten. Das Line-Up wird in der ersten Tourhälfte von Rexoria und in der zweiten von Jesus Chrüsler Supercar komplettiert.

Für schlanke 16€ darf man sich also auf eine verschwitzte und atmosphärische Club-Show freuen – verschwitzt im wahrsten Sinne des Wortes, liegt das Kubana in Siegburg doch zufällig direkt in/unter einem Sauna-Club. Ansonsten bildet der sympathische und passende designte Laden die optimale Szenerie für eine Hard Rock-Show allererster Güte. Wer sowohl Bullet, als auch Screamer schon live erleben durfte, weiß, dass beide Bands eine überzeugende Live-Performance hinzulegen vermögen. Sicherlich darf man sich auch dieses Mal wieder auf ausgefallene Outfits von Frontmann Hell Hofer freuen, der von seinen Bandkollegen in der klassischen Lederjacke und vielen Nieten eingerahmt wird. Vor dem obligatorischen, leuchtenden Bullet-Logo wird er wie gewohnt seine Rockröhre zum Krächzen bringen und die Riffs von Klassikern wie Bite The Bullet oder Stay Wild werden im Publikum für fleißiges Kopfschütteln sorgen. Als kleine Einstimmung hier das neuste Video zuFuel The Fire:



Das neuste Release von Screamer hört auf den Namen Hell Machine (2017) und enthält dabei Perlen wie Monte Carlo Nights, die stilistisch als optimale Einstimmung auf Bullet fungieren.



Wie gewohnt wird hier kein Shirt und keine Kehle trocken bleiben – weder beim Publikum, noch bei den Bands.

