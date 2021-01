Burn Down Eden: veröffentlichten Video zu „The Five Horsemen“ aus dem kommenden Album

Die Dresdener Melodic Death Metaller Burn Down Eden meldeten sich in diesen Tagen zurück und präsentierten das brandneue Video zu The Five Horsemen aus dem kommenden dritten Album Burn Down Eden, welches am 26. März 2021 via Kernkraftritter Records veröffentlicht wird.

Es scheint für die Jungs von Burn Down Eden üblich zu sein, alle zwei Jahre ein neues Album zu veröffentlichen. Nach der EP Memoirs Of Human Error in 2015 folgte 2016 der Debüt-Longplayer Ruins Of Oblivion, gefolgt von Liberticidal im Jahr 2018. Während viele Bands nach ihrer zweiten Veröffentlichung eine kreative Pause einlegen, fangen die Dresdener Burn Down Eden gerade erst an, denn mit ihrem dritten Rundumschlag Burn Down Eden stehen sie in den Startlöchern.

Mit ihrem nun selbst betitelten Album machen die Jungs da weiter, wo sie mit ihrem zweiten Album Liberticidal aufgehört haben und legen sogar noch eine ordentliche Schippe drauf. Die Band setzt weiterhin auf die für Burn Down Eden typischen eingängigen Refrains und Melodien, brachialen, knackigen Riffs und Modulationen sowie schnelle Soli und klassische Elemente. Alles in allem wirkt das neue Material jedoch reifer. Und doch verlassen sie auch gerne das Genre und spielen fröhlich mit allen Elementen von Black bis Prog Metal.

Mit Burn Down Eden machen die Jungs glasklar, dass sie das nächste große Ding in Sachen Melo-Death aus Deutschland sind. Kernkraftritter Records ist überzeugt, dass wir Burn Down Eden in der Post-Corona-Zeit auf vielen großen Festivalbühnen werden begrüßen können.

Nachdem die Jungs bereits Anfang Dezember 2020 die erste Single A Prepper’s Prophecy rausgehauen haben, wird nun mit The Five Horsemen und coolem Video nachgelegt. Nehmt teil an der imaginären Fahrt von der Hölle zum Olymp.

Burn Down Eden-Tracklist:

01. Sadomasochists From Beyond The Grave

02. A Prepper’s Prophecy

03. Bizarre Circus

04. A Bloody Pool Of Angels

05. Witch’s Scorn

06. Abducted Reality

07. Hurricane Of Greed

08. Law Enforcement Ubermensch

09. The Five Horsemen

10. Encounters Of The Unknown