Burning Witches: drei Songs der Corona-Akustik-Session ab Freitag auf allen Streaming-Portalen

Am Freitag, dem 29. Mai 2020, luden die Schweizer Hexen zu ihrer Corona Live Acoustic Jam From The Studio und boten den Fans ein etwas anderes Liveerlebnis im Stream. Mit den Special Guests Courtney Cox (The Iron Maidens), Larissa Ernst (Anna Lux, Ex-Gonoreas) und Noelle Dos Anjos (Nungara, Alkoholika) zockten die Hexen drei Songs (Black Magic, We Eat Your Children, Dance With The Devil) live im Little Creek Studio in der Schweiz und streamten dieses Event live auf dem YouTube-Kanal von Nuclear Blast. Bisher war dieses spezielle Material nur als YouTube-Video verfügbar, doch wie die Hexen heute via Facebook mitteilten, ist der Mitschnitt ab kommenden Freitag (21.08.2020) auch auf allen gängigen Streaming-Portalen verfügbar.

Im Mai bei der Akustik Session war Gitarristin Larissa Ernst noch als Special Guest dabei, mittlerweile gehört sie fest zum Schweizer Hexenzirkel. Wie die Band vor einigen Tagen mitteilte, ersetzt sie Sonia Nusselder, die die Band verließ, um mit den Ex-Nervosa Musikerinnen Fernanda Lira und Luana Dametto die Death Metal Band Crypta zu gründen. Die Hexenvereinigung ist somit wieder komplett und bereit zu neuen Schandtaten, und so befinden sich die Mädels gerade im Studio, um eine neue Single einzuspielen, die am 17. September 2020 erscheinen wird.

Doch auch an der Live-Front gibt es erste vorsichtige Neuigkeiten, denn die Hexen werden am 12. September im Vorprogramm der Thrasher Destruction im Backstage in München spielen. Wer dabei sein will, sollte sich sputen, denn in Zeiten von Corona wird es ein Social Distancing Event, für das es nur 200 Tickets pro Show geben wird. Damit trotzdem einige Fans mehr dabei sein können, wird es an diesem Tag zwei Shows geben, eine am Nachmittag und eine am Abend.

Doors open: 15:30 Uhr / 20:00 Uhr

Tickets sind für jeweils 34,20 € (Kombi Ticket für beide Shows 61,70 €) erhältlich unter folgenden Links:

https://www.backstagetickets.eu/destruction-burning-witches-back-to-thrash-social-distancing-concert-matinee-show-6729.html

https://www.backstagetickets.eu/destruction-burning-witches-back-to-thrash-social-distancing-concert-evening-show-6731.html

https://www.backstagetickets.eu/destruction-burning-witches-back-to-thrash-social-distancing-concert-kombiticket-6733.html