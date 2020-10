Bury Me Alive: laden heute zur Videopremiere von „Alive“ ein

Den zweiten Weihnachtstag des letzten Jahres habe ich nicht gemütlich unter dem geschmückten Weihnachtsbaum verbracht, sondern bin zu einer Show nach Essen gefahren. Eingeladen hatten Painkiller Party, und neben Trip To Paradise standen auch Bury Me Alive auf der Bühne. Die waren für diese Show extra aus Österreich angereist, hatten also einige hundert Kilometer hinter sich gebracht.

Erinnerungen an solche Shows helfen im Moment ein wenig über die konzertarme, bzw. im November dann konzertlose, Zeit hinweg. Und ein kleines Trostpflaster gibt es auch von Bury Me Alive. Die haben nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen und für den Song Alive ein Video produziert. Das feiert heute um 20:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Hardcore Worldwide Premiere, und mit einem Klick auf „Zusagen“ in der Facebook-Veranstaltung könnt Ihr die Jungs wissen lassen, dass Ihr dabei sein werdet: https://www.facebook.com/events/688504758766197.