Burghof: bis voraussichtlich 30. November 2020 geschlossen – Ticketrückgabe möglich

Der Burghof in Lörrachmeldet sich wie folgt:

„Aufgrund der steigenden Infektionszahlen haben Bund und Länder am 28. Oktober 2020 weitere deutschlandweite Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen.

Der Burghof ist daher ab dem 2. November 2020 für den gesamten Publikumsverkehr geschlossen und sämtliche Veranstaltungen im Burghof sind bis einschließlich 30. November 2020 abgesagt.

Die Kinderbuchmesse wird weiterhin digital stattfinden. Bereits gekaufte Tickets für die nun abgesagten Burghof-Veranstaltungen können in Gutscheine umgewandelt oder zurückgegeben oder werden. Hierfür hat der Burghof ein Online-Formularauf www.burghof.com/coronaeingerichtet. Darüber hinaus werden ab Montag, 2. November Rückgabeformulare zur Verfügung gestellt, die ausgefüllt und eingereicht werden können. Bitte beachten Sie, dass Tickets nur bis zum 31. Dezember 2020 zurückgegeben werden können. Kunden, die ihre Tickets über eine externe Vorverkaufsstelle erworben haben, bitten wir, sich direkt an diese Stelle zu wenden. Für Fragen ist das Kartenhaus im Burghof von Montag bis Freitag 9 -13 Uhr telefonisch zu erreichen unter +49 (0)7621 940 89-11 oder -12, sowie per E-Mail an ticket@burghof.com. Das Burghof-Team bittet um Verständnis, dass die Bearbeitung der Rückgaben einige Zeit in Anspruch nehmen wird.„