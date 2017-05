29.09. Köln, E-Werk

06.10. Hamburg, Grosse Freiheit

07.10. Ch-Zürich, Komplex

08.10. A-Wien, Gasometer

09.10. München, Tonhalle



Drei Jahre nach ihrem letzten Album Man On The Run melden sich Bush am 10. März mit Black And White Rainbows zurück.

Das bereits siebte Album der Band wurde von Frontmann Gavin Rossdale sowohl geschrieben, als auch produziert.

Black and White Rainbows Tracklisting:

Mad Love Peace-s Water Lost In You Sky Turns Day Glo Toma Mi Corazon All The Worlds Within You Nurse The Beat Of Your Heart Dystopia Ray Of Light Ravens Nothing But A Car Chase The Edge Of Love People At War

Kommentare

