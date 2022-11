Cabal: veröffentlichen Musikvideo zu „Like Vultures“ im Vorfeld der „Never Say Die Tour“

Im Vorfeld der anstehenden Never Say Die-Tour haben Dänemarks Deathcore-Export Cabal ein neues, erschütterndes Live-Video zu ihrem Song Like Vultures veröffentlicht. Der Song ist ein wütendes und konfrontatives Stück von ihrem neuen Album Magno Interitus, das am 21. Oktober über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde.

Sänger Andreas Bjulver sagt dazu:

„Wir leben in einer Welt, in der Menschen gezwungen sind, in absoluter Armut und Elend zu leben, zu verhungern und auf der Straße zu sterben, während der Planet stirbt, weil eine kleine Anzahl von Menschen die absolute Spitze der Gier ist. Like Vultures ruft diese Menschen auf, um sie wissen zu lassen, dass wir sie sehen und dass sie bekommen werden, was ihnen zusteht. Wir werden in ein paar Tagen auf unsere Never Say Die Tour gehen und dieses Video ist aus einem Haufen Material der letztjährigen Tour zusammengestellt. Wir können es kaum erwarten, für die diesjährige Ausgabe der Tour wieder unterwegs zu sein.“

Seht euch das Video zu Like Vultures hier an:

Mehr zu Cabal und die aktuellen Tourdaten für 2022 / 2023 findet ihr hier:

Cabal online:

https://www.instagram.com/cabalcph/

www.facebook.com/cabalcph

www.cabalcult.com