“10 Jahre Hail Destroyer“

Eventname: Ten Years Of Hail Destroyer

Headliner: Cancer Bats

Vorband(s): Kids Insane

Ort: Jungle Club, Köln

Datum: 03. Mai 2018

Kosten: 17,95€ im Vorverkauf

Genre: Hardcore (-Punk), Sludge

Besucher: ca. 500 Besucher

Veranstalter: Prime Entertainment, Wizard Promotions

Link: Facebook-Event, Jungle Club

Nach zwei Jahren Abstinenz sind Cancer Bats zurück in Europa. Dabei machen die kanadischen Hardcore-Größen auch im Kölner Jungle Club Halt. Beim letzten Mal gaben sich die Jungs um Frontsau Liam Cormier noch im dahingeschiedenen Underground die Ehre, um ihre aktuelle Platte Searching For Zero (2015) zu supporten. Diesmal steht die Tour unter dem Stern des 10-järigen Jubliäums ihres zweiten Albums Hail Destroyer (2018). Daher darf man sich auf das Album in voller Länge mit allen zwölf Songs freuen. Mit dabei natürlich auch der Titel-Track Hail Destroyer:



Wer die Jungs schon live erleben durfte, weiß wie der groovige, Sludge-geschwängerte Hardcore und die extreme Energie der Band jede Show zu einem Erlebnis macht. Nach Touren im Vorprogramm von Bullet For My Valentine können die CancerBats mittlerweile auf einige Headline-Touren zurückblicken. Wie gut die (Live-)Reputation der Band ist, kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass unter anderem drei der vier (!!!!) Shows im Londonder Kult-Club Underworld bereits seit Wochen ausverkauft sind – gleiches gilt für die ersten beiden kanadischen Shows der Tour in der Heimatstadt Toronto. Bei Interesse sollte man sich also schnellstmöglich um Tickets für die Show bemühen, schließlich spielt die Band nur sieben Konzerte in Europa – die 4 Londoner Gigs eingerechnet. Wer mit dem Material von Hail Destroyer nicht so vertraut ist, sei getröstet: es finden sich bestimmt auch andere Tracks der Band in der Setlist wieder. Für diejenigen, die sich eher für das neuere Material der Band begeistern können hier nochmal eine kleine Motivation von derDead Set On Living-Platte (2012):



Unterstützt werden die Cancer Bats übrigens von den israelischen Hardcore-Punks von Kids Insane. Stilistisch eine sehr passende Wahl!



