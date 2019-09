Cattle Decapitation: launchen neue Single „One Day Closer To The End Of The World“

Am 29. November 2019 werden Cattle Decapitation endlich ihr langerwartetes neuntes Studioalbum Death Atlas via Metal Blade Records veröffentlichen. Um die erste Single One Day Closer To The End Of The World zu hören, müsst ihr nur hier klicken: metalblade.com/cattledecapitation – dort könnt ihr Death Atlas in diesen Formaten vorbestellen:

– jewelcase-CD

– ltd digi-CD w/ bonus track (EU exclusive)

– cassette

– deluxe box set (wooden box, digipak CD w/ bonus track, dead gold marbled vinyl, 7″, embossed metal pin, backpatch, poster – limited to 750 copies)

– signed collector’s bundle (CD, „Blood Moon“ vinyl, cassette, wall map, wall clock, autographed lithograph – limited to 300 copies)

– „Solarcide“ – amber marbled vinyl (US exclusive – limited to 2000 copies)

– „Vomiting Lava“ – clear w/ lemon, orange, red splatter vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

– „Pestilence“ – metallic gold w/ black splatter vinyl (US exclusive – limited to 1000 copies)

– „Blood Moon“ – red w/ black smoke vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– „The Surface of the Sun“ red/white/orange/yellow marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– „Choking Sulfur“ orange/white/red/black vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– „Carbonized“ clear / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– „Radiation Warning“ yellow / black vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– „Insidiousness“ black splatter vinyl (EU webshop exclusive – limited to 100 copies)

* exclusive bundles with shirts and merch items, plus digital options are also available!

Cattle Decapitation haben sich nie davor gescheut, die Ausbeutung der Natur durch den Menschen zu thematisieren, und zeichnen auf Death Atlas ihre bis dato finstersten Zukunftsbilder. Allein das Cover sagt alles: ein gebeugter, ausgemergelter Schnitter, der unsere Erde als ausgebrannte, leere Kugel auf dem Rücken trägt. „Der Leitgedanke besteht darin, wie unbedeutend wir sind, obwohl wir uns das Gegenteil weismachen„, erklärt Sänger Travis Ryan. „Darum zeigt das Artwork den Weltraum als Hintergrund – um daran zu erinnern, dass das Universum immer Mittel findet, um sich selbst zu säubern. Aufs übergeordnete Ganze bezogen ist unsere Spezies nichts als ein flüchtiger Gedanke.“ Die Musik dazu wirkt entsprechend eindringlich, und kaum ein anderes Album dürfte 2019 so schockierend, so erbarmungslos klingen. Es provoziert hochemotionale Reaktionen und zwingt zum Nachdenken über unseren persönlichen Anteil am Herabwirtschaften des Planeten.

Wieder einmal produziert von Dave Otero (flatlineaudio.com), enthält Death Atlas eine Reihe von Gastauftritten: Laure Le Prunenec (Igorrr, Ricinn), Riccardo Conforti (Void of Silence), Dis Pater (Midnight Odyssey), Jon Fishman (Phish) – dazu Blechbläser von Ottone Pesante. Das Resultat ist eine der zerstörerischsten Platten des Jahres, welche eine emotionale Reaktion erfordert.

Während sich die Band zum Touren bereitmacht, wobei sie hoffentlich neue Länder besuchen wird, kann Ryan genau sagen, welche Schlüsse ihre Hörer aus Death Atlas ziehen sollen: „Ich will die Leute vor den Kopf stoßen, damit sie über ihre Zukunft und jene ihrer Angehörigen nachdenken – sich das Leid bewusstmachen, das sie den nächsten Generationen wahrscheinlich zufügen. Wir leben anscheinend alle nur im Hier und Jetzt, statt uns um morgen zu kümmern, was auf die gegenwärtige Situation bezogen falsch ist. Lasst uns verhindern, dass die Zukunft einem entwerteten Scheck entsprechen wird.“

Death Atlas track-listing

1. Anthropogenic: End Transmission

2. The Geocide

3. Be Still Our Bleeding Hearts

4. Vulturous

5. The Great Dying

6. One Day Closer to the End of the World

7. Bring Back the Plague

8. Absolute Destitute

9. The Great Dying II

10. Finish Them

11. With All Disrespect

12. Time’s Cruel Curtain

13. The Unerasable Past

14. Death Atlas

Cattle Decapitation werden direkt vor der Veröffentlichung von Death Atlas im Oktober und November durch Europa touren!

Cattle Decapitation

Global Warmup Tour

Oct. 28: Bristol, UK @ The Fleece

Oct. 29: Birmingham, UK @ Mama Roux’s

Oct. 30: Glasgow, UK @ Cathouse

Oct. 31: London, UK @ ULU

Nov. 1: Manchester, UK @ The Bread Shed

Nov. 2: Sint Niklass, BEL @ Masters of Grind Fest

Nov. 3: Oberhausen, DE @ Kulttempel

Nov. 4: Aarau, CHE @ KiFF

Nov. 5: Leipzig, DE @ Bandhaus

Nov. 6: Munchen, DE @ Backstage

Nov. 7: Mannhein, DE @ MS Connexion

Nov. 8: Gießen, DE @ MuK

Nov. 9: Aalborg, DNK @ Aalborg Metal Fest

Cattle Decapitation „The Geocidal Tendencies Tour“ dates

w/ Atheist, Full of Hell, Primitive Man, Author & Punisher, Vitriol

Nov. 22: Austin, TX @ Empire Control Room *

Nov. 23: Dallas, TX @ Gas Monkey Bar & Grill *

Nov. 24: Houston, TX @ White Oak Music Hall *

Nov. 25: New Orleans, LA @ The Parish @ House of Blues *

Nov. 26: Orlando, FL @ The Abbey *

Nov. 27: Fort Lauderdale, FL @ Culture Room * +

Nov. 29: Atlanta, GA @ Hell @ Masquerade * +

Nov. 30: Richmond, VA @ Canal Club *

Dec. 1: New York, NY @ Le Poisson Rouge *

Dec. 2: Boston, MA @ Brighton Music Hall *

Dec. 3: Philadelphia, PA @ The Foundry @ The Fillmore *

Dec. 4: Toronto, ON @ Opera House *

Dec. 5: Chicago, IL @ Metro *

Dec. 6: Lawrence, KS @ Granada Theater %

Dec. 7: Denver, CO @ The Oriental % +

Dec. 8: Grand Junction, CO @ Mesa Theater %

Dec. 10: Albuquerque, NM @ El Rey Theater %

Dec. 11: Mesa, AZ @ Club Red %

Dec. 12: Los Angeles, CA @ The Regent/ Decibel Pre-Party %

Dec. 13: Las Vegas, NV @ Fremont Country Club %

Dec. 14: Fresno, CA @ Strummers %

Dec. 15: Berkeley, CA @ UC Theatre %

Dec. 17: Seattle, WA @ The Showbox %

Dec. 18: Portland, OR @ Bossanova Ballroom %

Dec. 19: Sacramento, CA @ Holy Diver %

Dec. 20: Pomona, CA @ The Glass House %

Dec. 22: San Diego, CA @ Brick By Brick %

*=Full of Hell

+=No Author & Punisher

%=Primitive Man

Cattle Decapitation line-up:

Travis Ryan – vocals

Josh Elmore – guitars

Dave McGraw – drums

Belisario Dimuzio – guitars

Olivier Pinard – bass



