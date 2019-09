Dead Letter Circus – Special Guests: Siamese & Daze Of June– am 25.09.2019 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Headliner: Dead Letter Circus

Vorbands: Siamese, Daze Of June

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 25.09.2019

Kosten: 23 € VK, 25 € AK

Genre: Alternative Rock, Djent, Progressive Rock, Metalcore, Alternative Metal

Besucher: ca. 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/dead-letter-circus-special-guests-siamese-daze-of-june/

Wenn man an Australien und Musik denkt, dann fällt einem wohl zuerst AC/DC ein. Bands wie Parkway Drive oder Airbourne dürften auch noch auf der Agenda stehen. Auch die Alternative / Progressive Rocker Dead Letter Circus stammen aus Australien, genauer gesagt aus Brisbane (Queensland).

Bereits seit 2005 unterwegs, veröffentlichten sie bisher fünf Alben. Das letzte und selbst betitelte Album erschien 2018. Alle Alben erreichten in Australien in den Charts Spitzenplätze. Musikalisch eingängig thematisiert man nicht nur Umweltkritik, sondern auch geistige Erkrankungen und andere persönliche Dinge. Im September tourt man durch Deutschland und macht am 25.09.2019 im Frankfurter Musikklub Das Bett halt.

Supportet werden Dead Letter Circus von Siamese & Daze Of June

Die dänischen Siamese haben selbst auch bereits fünf Alben am Start, von denen das letzte mit dem Titel Super Human noch ganz frisch ist, weil es gerade erst vier Monate auf dem Markt ist. Mit mehr als acht Millionen Streams und ausverkauften Shows in Japan, Großbritannien und Deutschland hinterließen Siamese bleibenden Eindruck mit ihrem Sound, welcher R ’n’ B und Metalcore vereint. Im Zentrum der Kompositionen stehen charakteristische Refrains.

Mit im Tourtross sind Daze Of June, ebenfalls aus Dänemark. Die Jungs aus Roskilde haben im letzten Jahr ihr Debütalbum mit dem Titel Heart Of Silver herausgebracht. Das Quartett schafft es in ihren Songs, eine Balance zwischen Core-Geschrei und eingängigen Gesangspassagen herzustellen, wobei insbesondere der kraftvolle und souveräne Klargesang hervorsticht.

Das Publikum im Musikklub Das Bett in Frankfurt darf sich auf einen abwechslungsreichen und spannungsgeladenen Metal / (Alternative) Rock Abend freuen!

