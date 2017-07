Comaniac: Live im Kultkrug in Sillenstede am 16.08.2017

Im Zuge ihrer Europa Tour machen die Schweizer Thrash Metaler von Comaniac am 16.08.2017 halt im Kultkrug in Sillenstede (Niedersachsen). Nach Shows mit Death Angel, Overkill und Metal Church dürfen sich alle Fans der Band über eine kleine Club Show freuen, die gegen 20.30 beginnt. Karten gibt es nur an der Abendkasse für 12€.

Quelle: www.kultkrug.de

Kommentare

