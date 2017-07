Satan - Little Baby Satan

Fazit Rene W.: Wenn Satan den Anspruch hat, eines der schlechtesten Alben aller Zeiten zu erschaffen zu wollen, kann man ihm nur zur vollen Punktzahl gratulieren. Das war es dann schon! In zehn Jahren ist mir noch nie so ein Werk zu Ohren gekommen, bei dem bewusst jegliche musikalische Aspekte zerstört wurden. Hut ab für soviel Dreistigkeit, 18 Titel einzuspielen und damit Menschen um eine Stunde kostbare Lebenszeit zu prellen. Abschließend bleibt anzumerken das selbst das Sprichwort: "Beschissen ist geprallt", das Ausmaß noch verschönigt. Wer nun verwundert feststellt, dass der gute Mann doch noch 1 von 10 Punkte gegeben hat, dem sei erklärt, dass unsere Skala aus Respekt vor allen Künstlern bei 1 anfängt, was wir in diesem Fall noch mal überdenken sollten.



Anspieltipps: Heat und Old Yeller



Fazit Gordon E.: Lieber Rene, nachdem ich in den Genuss Deines Wutanfalls gekommen bin, habe ich mir "Satan - Little Baby Satan" ebenfalls zu Gemüte geführt. In den fast 5 Jahren, die ich Dich jetzt auf Deinem Weg bei TFM begleite, hast Du noch nie so liebliche Worte zu einer CD gefunden, und man merkte Dir in der Urfassung des Textes deutlich an, dass Du um Fassung gerungen hast. Doch an dieser Stelle frage ich mich, welch verleumderischer Geist Dir innewohnt, diese CD so zu diskreditieren!



- Okay, der letzte Satz war einfach nur dafür gedacht, damit Dir Dein Arsch ein zweites Mal platzt. 😀 Für mich ist "Satan - My Baby Satan", das, was moderne Kunst ist: Einfach nur kacke. Es macht auch gar keinen Sinn, sich das Werk komplett anzuhören. Man merkt doch schon nach 10 Sekunden, dass man verarscht werden soll. Das erinnert mich ein bisschen an Stirb Langsam 3, wo Bruce Willis mit einem "I Hate Nigger"-Schild in ein Ghetto gehen muss, damit keine weitere Bombe explodiert. Plakative Provokation und die Leute springen drauf an. Ich vermute, dass das Werk von 'nem Typen mit nem "Mitte-70er-IQ" erstellt wurde, der erneut uns beweisen möchte, wie lächerlich Metalmusik ist. Das ist so, als ob ich mir im Museum 'ne Badewanne voll Honig angucken soll, ein Haufen Dreck auf einem Boden, den die Putzfrau fälschlicherweise wegräumt oder ein Stück Stoff auf einer Steinplatte: hingeschmierter Selbstdarstellungswahn, garniert mit Größenwahn und umgarnt von Reportern, die, im, Gegensatz zu TFM, eine Zeilenvorgabe haben und ein festgesetztes Mindestoutput liefern müssen und deshalb solchen Gestalten ihre Zeit widmen und hochloben, damit ihre eigene Arbeit wertvoller aussieht. Deshalb ist es auch so schön, den Regler ebenfalls auf 1 zu ziehen, einen Haken dranzusetzen und sich einfach wieder richtiger Musik widmen zu können!