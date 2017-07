Die Band Nails ist kongruent mit dem, was man sich in der Musik unter unmissverständlicher und gnadenloser Brachialität vorstellt. Vermutlich gibt es kaum eine Band die derart brutal durch seine Song-Landschaften walzt und eine Spur der Zerstörung hinter sich lässt, wie die der 3 Kalifornier.

Seit 2007 unterwegs feiert die Band nun Ihre 10 jähriges Jubiläum, kommt mit aktuellem Album You Will Never Be One Of Us auf Tournee und macht in diesem Rahmen in Köln, Hamburg, Berlin halt.

Tickets sind ab sofort über www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufstellen erhältlich.

Kingstar präsentiert

Nails

Europe In Pain-Tour

08.11.2017 Köln, Gebäude 9

09.11.2017 Hamburg, Hafenklang

10.11.2017 Berlin, Cassiopeia

Präsentiert von Fuze, Slam, Allschools, Impericon, Metal.de

Kommentare

