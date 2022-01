Confidential: veröffentlichen offizielles Video zur neuen Single „Black Angel“ feat. Madeleine Liljestam von Eleine

Die norwegischen Symphonic Metaller Confidential haben heute ihre neue Single Black Angel – featuring Madeleine Liljestam von Eleine – veröffentlicht.

Das dazugehörige offizielle Video seht ihr hier:

Auf dem kommenden Debütalbum vermischen Confidential gekonnt eindringliche Melodien mit komplex-bombastischen, symphonischen Arrangements und heftigen Gitarrensounds. Hier kann man es bereits vorbestellen » https://lnk.to/confidentialdevilinside

Es ist als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten verfügbar.

Confidentials neues Album Devil Inside erscheint am 25.03.2022 bei Massacre Records.

Confidential – Devil Inside

CD Digipak:

1. Prelude To Resurrection

2. Devil Inside

3. Salvation (Feat. Jake E)

4. Forever Angel

5. Release My Symphony

6. Historia

7. Queen Of The Dark

8. Brother Of My Soul

9. Prophecies

10. My Evermore (Bonus Track)

11. My Kiss Of Death

12. Black Angel (Feat. Madeleine Liljestam)

Ltd. Vinyl LP:

A-Side

Prelude To Resurrection

Devil Inside

Salvation (Feat. Jake E)

Forever Angel

Release My Symphony

Historia

B-Side

Queen Of The Dark

Brother Of My Soul

Prophecies

My Kiss Of Death

Black Angel (Feat. Madeleine Liljestam)

https://www.confidentialofficial.com

https://www.facebook.com/ConfidentialBandOfficial