Coogans Bluff: Neues Album „Metronopolis“ am 24.01.2020

Stillstand ist im Wortschatz von Coogans Bluff nicht vorhanden. Mit ihrem mittlerweile siebten Album nimmt uns die Band mit auf eine wilde Reise durch die späten 60er und frühen 70er Jahre. Retro-Sound, der sich nicht den Genregrenzen beugt. Ein überraschendes Album, das erneut den Drang nach Weiterentwicklung untermalt. Ein Gemisch aus 70er Prog- und Krautrock, verbandelt mit Captain Beefheart, Colloseum, King Zappa oder King Crimson…

Hier kommt der erste Teaser zur neuen Platte:

Die Ohren dürfen außerdem schon mal auf Aufnahme gestellt werden, denn: Die erste Single kommt am 15.11.2019

Live gibt es die Jungs das nächste Mal bei der radioeins – Radio Show

am 26.11.2019 im Heimathafen Berlin zu sehen.

Hier entlang zum Facebook-Event.

Coogans Bluff

30.01.2020 – DE Hamburg, Knust

31.01.2020 – DE Köln, Blue Shell

01.02.2020 – DE Bielefeld, Forum

13.02.2020 – DE Dortmund, Musiktheater Piano

14.02.2020 – DE Oldenburg, Cadillac

15.02.2020 – DE Hannover, Lux

28.02.2020 – DE Dresden, Groovestation

29.02.2020 – DE Leipzig, Noels Ballroom

12.03.2020 – DE München, Feierwerk

13.03.2020 – DE Stuttgart, Goldmarks

14.03.2020 – DE Jena, KuBa

26.03.2020 – DE Nürnberg, Z-Bau

27.03.2020 – CH Olten, Coq D’Or + Powder For Pigeons

28.03.2020 – DE Frankfurt am Main, The Cave

24.04.2020 – DE Rostock, Peter-Weiß-Haus

25.04.2020 – DE Berlin, Lido

