Nachdem sie das Jahr 2018 mit einem Support-Marathon für Black Label Society und der Veröffentlichung ihres Albums No Cross No Crown begonnen haben sowie im Mai erfolgreich in Lateinamerika unterwegs gewesen sind, befinden sich Corrosion Of Conformity nun endlich in Europa: Auf dem Programm stehen nicht nur Festivalshows beim Download (UK), Copenhell (DK), Hellfest (F) und Graspop (B), sondern auch ein paar Headlineshows sowie Konzerte mit Converge. Des Weiteren hat die Band vergangenen Freitag eine UK-Headlinetour mit Support von Orange Goblin, Fireball Ministry und Black Moth für Oktober/November angekündigt. C.O.C.s aktuelle Route für 2018 gibt es unten.

C.O.C. – European Summer Tour 2018

13.06. LUX Luxemburg – Den Atelier

14.06. D Stuttgart – Universum

16.06. CH Pratteln – Z7

17.06. I Mailand – Santeria Social Club

w/ Converge

18.06. I Rom – Orion Live Club

19.06. A Innsbruck – Hafen

20.06. F Grenoble – La Belle Electrique

23.06. DK Kopenhagen – Copenhell

22.06. F Clisson – Hellfest

24.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

Weitere C.O.C.-Termine:

w/ Black Label Society , EyeHateGod

14.07. USA Cadott, WI – Rock Fest

15.07. USA Mansfield, OH – Inkcarceration Music And Tattoo Festival

16.07. USA Peoria, IL – Monarch Music Hall*

17.07. USA Joliet, FL – The Forge*

18.07. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

20.07. USA Lincoln, NE – Bourbon Theatre

21.07. USA Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

22.07. USA Wichita, KS – Cotillion Ballroom

23.07. USA Sioux Falls, SD – The District

25.07. USA Ft. Wayne, IN – Clyde Theatre

27.07. USA Syracuse, NY – S.I. Hall at The Fairgrounds

28.07. USA Bangor, ME – Impact Music Festival

29.07. USA Hartford, CT – Webster Theater

30.07. USA Wilmington, DE – The Queen

01.08. USA Knoxville, TN – The Mill & Mine

02.08. USA Charlotte, NC – The Fillmore

04.08. USA Inwood, WV – Earth Rocker Festival

03.08. USA Lynchburg, VA – Phase 2

05.08. USA Norfolk, VA – Norva Theatre

07.08. CDN Toronto, ON – Rebel

08.08. CDN Montréal, QC – Mtelus

09.08. USA Stroudsburg, PA – Sherman Theater

10.08. USA Huntington, NY – The Paramount

11.08. USA Sayreville, NJ – Starland Ballroom

*ohne EyeHateGod

18.08. USA Forth Worth, TX – Loud and Heavy Fest

w/ Orange Goblin, Fireball Ministry, Black Moth

26.10. UK Southampton – Engine Rooms

27.10. UK Birmingham – O2 Institute

28.10. UK Nottingham – Rock City

30.10. UK Manchester – O2 Ritz

01.11. UK Glasgow – O2 ABC

02.11. UK Sheffield – The Plug

03.11. UK Cardiff – University Great Hall

04.11. UK London – O2 Forum Kentish Town

