Rise Of The Northstar: kündigen brandneuen Song an

Europas größte Crossover-Band, Rise Of The Northstar, haben einen Video Teaser veröffentlicht, in dem sie einen brandneuen Song namens Here Comes The Boom ankündigen.

Der Song stammt vom ungeduldig erwarteten neuen Album, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Das Album wurde mit Gojiras Joe Duplantier in dessen Silver Cord Studios in Brooklyn, NY aufgenommen.

Über die vergangenen vier Jahre ist die Band mit ihrem Mix aus 90er Metal, Rap, Hardcore und japanischer Kultur sowie brutalen und intensiven Live-Shows zu einem echten Markenzeichen geworden. Nach der Veröffentlichung ihres weltweit gelobten Debüts Welcame (2014), tourte die Band ununterbrochen und hinterließen flächendeckend offene Münder. Mit ihrem nackenbrechenden neuen Album wird der Northstar zu ungeahnten Höhen aufsteigen.

Seht ROTN live auf einer der kommenden Konzerte:

15.06. D Weinheim – Café Central (w/ The Butcher Sisters)

16.06. D Ferropolis – With Full Force

23.06. F Clisson – Hellfest

26.06. F Biarritz – L‘Atabal (w/ Gojira)

13.07. E Viveiro – Resurrection Fest

03.08. F Albi – Xtreme Fest

17.08. F Saillat-sur-Vienne – Les Cheminées du Rock Festival

