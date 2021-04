Crippled Black Phoenix: kündigen neue EP an und veröffentlichen ersten Song

Crippled Black Phoenix kündigen ihre neue EP Painful Reminder / Dead Is Dead an, die am 16.07. via Season Of Mist veröffentlicht wird. Um diese EP zu feiern, haben Crippled Black Phoenix zum Song Painful Reminder ein Video veröffentlicht, das Ihr hier sehen könnt:

Außerdem freuen sich Crippled Black Phoenix mit dieser Single auch den neuen Sänger/Texter Joel Segerstedt vorstellen zu können. Die Band kommentiert:

„Das erste, was wir nach Ellengæst gemacht haben, ist eine spezielle Single. Es ist eine Coverversion des klassischen SNFU-Songs Painful Reminder und stellt den neuen Sänger/Texter Joel Segerstedt vor. Er ist in die Band gekommen, um mit seinem männlichen Gesang einen Kontrast zu Belinda Kordic zu bilden in der Weiblich/Männlich-Dynamik, die ein integraler Bestandteil des CBP-Sounds ist. Da er in Stockholm wohnt, scheint es umso glücklicher zu sein, dass wir uns gefunden haben. Und nachdem wir sein Gesangstalent in seiner anderen Band The Open Up And Bleeds gehört haben, wussten wir, dass Joel das fehlende Puzzleteil sein könnte.

Diese Veröffentlichung ist einerseits unser Weg, Joel unseren Hörern vorzustellen und auf der anderen Seite SNFU-Sänger Chi Pig zu ehren. Der Song stand bereits auf der Ideenliste für Coversongs, die Justin (Greaves) immer mit sich trägt, aber nach dem bedauerlichen Tod von Chi Pig im vergangenen Jahr war es jetzt an der Zeit, das zu tun. Es schien uns das richtige zu sein, um einen talentierten und unterbewerteten Sänger/Texter und einen einzigartigen Charakter in der Punk Rock Welt zu ehren.“

734 Jahre der Konfusion bilden das geschichtliche Erbe von Crippled Black Phoenix. Vieles wurde geschrieben und noch mehr wurde falsch spekuliert, so ist die Mystik, die diese Band umgibt. Also lassen wir den ganzen Schnickschnack weg und springen direkt vom Jahr 2004, dem Beginn der Geschichte, zum Jahr 2021. Heute finden sich Crippled Black Phoenix an einem guten Ort, einem vertrauten Ort, aber auch an einem anderen.

Aktuell besteht die Band aus Gründer, Multiinstrumentalist und Komponist Justin Greaves, Sängerin/Texterin Belinda Kordic, Helen Stanley am Piano, der Trompete und dem Synthesizer und Gitarrist Andy Taylor. Dieser Bandkern wird nun erweitert um Sänger/Texter Joel Segerstedt. Nach den Aufnahmen zum hochgelobten Mini-Album Ellengæst, auf dem verschiedene Freunde Belinda beim Gesang unterstützten, haben sich Crippled Black Phoenix darauf konzentriert, den richtigen Mann zu finden, der die Position des Sängers übernehmen kann.

Greaves sagt: „Joel wurde durch eine frühere Tourmanagerin, Jeanette Anderson, und den in Stockholm lebenden Gitarristen Uffe Cederlund empfohlen. Nach der Empfehlung diese beiden lieben Menschen waren wir zuversichtlich, dass Joel ein cooler Mensch sei. Wir haben seine Band The Open Up And Bleeds gecheckt, und uns gefiel, was wir hörten. So sind wir also hier, und wir fühlen uns sehr kreativ.“

Dieser Wechsel läutet das nächste Kapitel in der langen, wechselvollen Geschichte der Band ein. Es sieht auch eine Band, die näher und kraftvoller ist als je zuvor. Mit Belinda, die mehr Gesang und andere Klänge übernimmt, ein organischer Prozess, wenn man bedenkt, dass Belinda zum ersten Mal 2011 als Teil der Band auftrat und auf (Mankind) The Crafty Ape debütierte und auch ein Vollzeit-Bandmitglied wurde, nachdem sie auf allen Touren viel mehr Zeit auf der Bühne verbrachte. Helen kam 2016 als Teil des Bronze-Albumzyklus hinzu und blieb dann Vollzeit dabei. Sie brachte Farbe und Frechheit in die Band und versetzte mit ihren Trompeten-Fähigkeiten auf der Bühne sowie ihrer verrückten Piano-Action viele Menschen in Erstaunen. Andy kam auf ein paar Reisen mit, um 2017/18 auf Festivals zu spielen, und es war klar, dass die Verbindung eine sein würde, die Bestand hat und ein klanglicher Erfolg wird. Dies hat sich bewahrheitet. Andy ist nun der Vollzeit-Gitarrist und ergänzt Justins Gitarrenstil perfekt, indem er der Dynamik der Band Klang und eine einzigartige Note hinzufügt.

Crippled Black Phoenix sind, wie ihr Namensvetter, ein zäher alter Vogel, und dieses neue Kapitel hat bereits einen großartigen Start hingelegt. Ellengæst wurde erstaunlich gut aufgenommen und ist ein Zeichen für die Dinge, die da kommen.

„Eine Sache, die wir nie tun werden, ist, uns an die Regeln zu halten und innerhalb der Box zu bleiben.“

Line-up

Justin Greaves: Gitarren, Schlagzeug, Bass, Samples, Säge

Belinda Kordic: Gesang, Percussions

Helen Stanley: Grand Piano, Synthesizer, Monochord, Trompete

Andy Taylor: Gitarre, Bariton-Gitarre, 12-String-Gitarre

Joel Segerstedt: Gesang, Gitarre

www.facebook.com/CBP444

www.instagram.com/cbp_444

www.crippledblackphoenix.net

CRIPPLED BLACK PHOENIX

https://crippledblackphoenixsom.bandcamp.com

https://riseupandfight.bandcamp.com/