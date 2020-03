Cro-Mags: die The Quarantine Show jetzt als Video online

Auch die New Yorker Hardcore-Recken Cro-Mags waren von Konzertabsagen aufgrund des Coronavirus betroffen. Sie mussten u. a. ihre Show (mit Body Count) am 13. März in der Webster Hall in New York City verschieben und so begaben sich Gründungsmitglied Harley Flanagan (Vocals, Bass), Rocky George (Guitar), Joseph Affe (Guitar) und Garry „Gman“ Sullivan (Drums) am 15. März in die SIR Studios in New York und spielten ihr Online-Konzert, das jetzt als The Quarantine Show bekannt ist. Nun hat die Band das Video online gestellt für alle, die es verpasst haben oder einfach noch mal ein Ohr riskieren wollen.

Setlist:

01. We Gotta Know

02. Down But Not Out

03. World Peace

04. Show You No Mercy

05. No One`s Victim

06. Steal My Crown

07. These Streets

08. Street Justice

09. Death Camps

10. Don`t Talk About It

11. Hard Times

12. Apocalypse Now