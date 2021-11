Crobot – Rat Child

Vier Alben haben die Amerikaner von Crobot bereits veröffentlicht, das Letzte datiert aus dem Sommer 2019. Um die Wartezeit auf die fünfte Platte zu verkürzen und das neue Material nicht zu lange zurückzuhalten, gab es im Juni eine kleine EP mit dem Titel Rat Child, die über Mascot Records / Mascot Label Group veröffentlicht wurde, auf keine 20 Minuten kommt und nur vier kurze Nummern beinhaltet. Als Hörprobe für neue Fans und als Magnet, um längst demütige Anhänger zu binden, taugt die Disc ohne Probleme. Die Eröffnung übernimmt zusammen mit der Band der Gastmusiker Frank Bello, der ansonsten bei den Landsleuten von Anthrax die Basssaiten zum Fliegen bringt. Gewohnt rund läuft die Hardrock Nummer, die mit feinem Rock und klassischen Klängen gespickt wurde. Crobot liegen mit ihrer Musik zwar im absoluten Old School Battle Field, können aber mit ihrer Ausrichtung immer wieder den feinen Staub, der über dem Genre liegt, abschütteln. Beim zweiten Track von Rat Child darf das Quartett um Sänger Brandon Yeagley den britischen Künstler Howard Jones begrüßen. Scharf angebraten, mit feiner Chilisauce verfeinert, groovt Kiss It Goodbye modern durch dunkle Klänge, die der tiefgestimmten Gitarre und dem drückenden Bass von Jake Figueroa geschuldet sind. Balladen Time. Ohne geht es nicht – ganz klar. Everyone Dies holt die Feuerzeuge und Taschentücher heraus. Doch nicht nur diese beiden Gegenstände fallen Crobot aus der Tasche. Alle guten Dinge sind auch 2021 noch drei und so plumpst Schlagzeuger Stix Zadinia von Steel Panther als Gast in den Song. Dass er nun ausschlaggebend den Song weitergebracht hat, finde ich persönlich nicht. Wie dem auch sei, die Amerikaner haben keine Mühen gescheut, um euch zu begeistern. Nach den beiden ersten guten Stücken zieht die Ballade die Stimmung etwas nach unten, was der Titeltrack Rat Child nicht mehr kitten kann. Nach Kiss It Goodbye folgt der Cut und nimmt dem Output unnötig an Spannung. Fürs Durchhören reicht es, nur wird die EP bei mir in der Zukunft keinen festen Platz in der Playlist haben. Mal schauen, was die nächste Platte bringt, weiter unten könnt ihr Everyone Dies direkt einmal anspielen.

