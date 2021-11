Hypocrisy: veröffentlichen Musikvideo zur dritten Single „Children Of The Gray“

In weniger als einem Monat wird das neueste Werk von Hypocrisy, Worship, über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Heute präsentiert die Band das animierte Musikvideo zur dritten Single Children Of The Gray.

Das Video, bei dem Costin Chioreanu Regie führte, könnt ihr euch hier ansehen:

Peter Tägtgren kommentiert: „Costin Chioreanu hat mit seinen Zeichnungen einen tollen Job gemacht. Er hat meine Worte perfekt illustriert. Wenn wir uns nicht um diesen Planeten kümmern, werden wir ihn an die Children Of The Gray verlieren. Die Musik könnte nicht epischer sein als das Hypocrisy-Feeling dazu. Enjoy.“

Mehr Infos zum neuen Hypocrisy-Album Worship findet ihr hier: